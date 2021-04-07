البث الحي
أخبار|لبنان

ميشال عون: مصرف لبنان يتحمل مسؤولية الأزمة المالية التي تعيشها البلاد

عون: سقوط التدقيق في حسابات البنك المركزي يعني ضرب المبادرة الفرنسية لحل الأزمة (رويترز)
عون: سقوط التدقيق في حسابات البنك المركزي يعني ضرب المبادرة الفرنسية لحل الأزمة (رويترز)
7/4/2021-|آخر تحديث: 7/4/202110:16 PM (مكة المكرمة)

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم إن مصرف لبنان (البنك المركزي) يتحمل المسؤولية عن الأزمة المالية وتعطيل تدقيق جنائي في حسابات المصرف، وهو ما يعتبر ضربا للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة.

وفي كلمة تلفزيونية، أضاف عون أن إسقاط التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ضرب لقرار الحكومة، مشيرا إلى أن الإرادة الجدية غير متوفرة لإجراء التدقيق المالي الجنائي.

وكشف أن مصرف لبنان رفض الإجابة عن 73 سؤالا من بين 133 أرسلتها شركة "ألفاريز أند مارسال" (Alvarez & Marsal) الاستشارية لإجراء التدقيق.

واعتبر أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق مصرف لبنان لأنه خالف القوانين المصرفية، وأن المماطلة هدفها إسقاط التدقيق الجنائي كي يفلت المجرمون من العقاب.

وقال الرئيس اللبناني إن سقوط التدقيق في حسابات البنك المركزي يعني ضرب المبادرة الفرنسية لحل الأزمة.

فرنسا تلوح بعقوبات

من جانبه، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان من أن باريس بصدد العمل على مقترحات ملموسة ضد أشخاص وصفهم بأنهم أهملوا المصلحة َالعامة في لبنان في سبيل تحقيق مصالحهم، مؤكدا أن بلاده لن تتردد في تحمل مسؤولياتها واتخاذ ِالاجراءات المناسبة حسب تعبيره.

واتهم لودريان، القوى السياسية اللبنانية بارتكاب ما وصفها بجريمة ِعدم ِإنقاذ البلاد التي قال إنها تواجه وضعا خطيرا. وحمّل لودريان القوى السياسية اللبنانية مسؤوليةَ الازمة المتواصلة والتعطيل المتعمد لمسار تشكيل الحكومة الجديدة.

ويقع النظام المصرفي اللبناني في قلب الأزمة المالية التي تفجرت في البلاد أواخر 2019. ومنعت البنوك أغلب التحويلات للخارج، وفرضت قيودا على صرف الودائع مع شح الدولار.

وتسبب الانهيار المالي في تداعي العملة المحلية ودفع البلاد لإعلان العجز عن سداد ديون سيادية، وأدى إلى انتشار الفقر على نطاق واسع.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

حاكم مصرف لبنان هدف لتحقيق بريطاني محتمل

قالت وكالة رويترز نقلا عن 4 مصادر، إن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا تدرس تقريرا رفعته إليها مؤسسة قانونية في لندن، يتهم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشركاء له بممارسات فساد.

المزيد من أخبار

دارفور.. 132 قتيلا على الأقل إثر اشتباكات قبلية ومخاوف بسبب استهداف سيارات الإسعاف

رتل للقوات الحكومية بدارفور (رويترز -أرشيف)

تقع في مرتفع مطل على الأقصى.. تفاصيل تسريب 3 بنايات سكنية وقطعة أرض بسلون للمستوطنين

الاحتلال يرفع رايته فوق إحدى البنايات المسربة في الحارة الوسطى بسلوان

البرهان يؤكد دور قطر الأساسي في سلام دارفور ويدعوها لمواصلة دعمها

اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين (وكالة الأنباء القطرية)

نفى أنباء تحدثت عن إطلاق سراحه.. الأردن: باسم عوض الله ما زال موقوفا على ذمة التحقيق

باسم عوض الله كان مستشارا كبيرا سابقا للملك الأردني عبدالله الثاني (الفرنسية)
الأكثر قراءة

اختراق أجنبي لقصر قرطاج وتآمر على الحكومة.. ما قصة التسريبات التي هزت تونس؟

الفخفاخ (يسار) قدم استقالته للرئيس التونسي مستبقا إجراءات بسحب الثقة عنه في البرلمان (رويترز)

وثائق أميركية تكشف حقائق صادمة عن زعيم تنظيم الدولة وخيانته لرفاقه

أبو إبراهيم القرشي وقع في قبضة الأميركيين عام 2008 وأفشى أسرار تنظيمه ورفاقه (مواقع التواصل)

شعر الملكة تيي يثير حيرة رواد مواقع التواصل؟ وعلماء الآثار يوضحون الحقيقة

مومياء الملكة تيي "1398 قبل الميلاد" (غيتي)

ما لا تعرفه عن مبابي.. عائلة رياضية وهوس خاص وكان بإمكانه اللعب للجزائر أو الكاميرون

مبابي: تقديم يد المساعدة للناس ليس بالأمر الصعب إنه لا يغير حياتي لكنه يغير حياتهم (غيتي)