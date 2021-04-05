البث الحي
أخبار

الادعاء العام: نتنياهو استخدم سلطته "بشكل غير مشروع"

قال النائب العام الإسرائيلي خلال جلسة اليوم إن نتنياهو استخدم سلطته بشكل غير مشروع

محامي نتنياهو (يسار) بجانبه خلال جلسة سابقة لمحاكمة رئيس الوزراء في ملفات فساد (رويترز)
محامي نتنياهو (يسار) بجانبه خلال جلسة سابقة لمحاكمة رئيس الوزراء في ملفات فساد (رويترز)
5/4/2021

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أمام المحكمة المركزية في القدس المحتلة، حيث تستأنف النظر في ملفات الفساد التي يتهم بها، ويأتي استئناف المحاكمة بالتزامن مع محادثات تشكيل الحكومة المقبلة.

وجلسة اليوم هي الأولى في سلسلة جلسات استماع لشهود الإثبات الذين جاءت بهم النيابة العامة ضد نتنياهو في 3 ملفات هي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وستنعقد المحكمة بواقع 3 جلسات أسبوعيا.

وقال النائب العام أفيخاي مندلبليت -خلال الجلسة- إن رئيس الحكومة استخدم سلطته بشكل غير مشروع.

ويتهم رئيس الوزراء بقبول هدايا فاخرة، والسعي لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية. وينفي نتنياهو، وهو أول رئيس حكومة إسرائيلية توجه له اتهامات رسمية وهو بمنصبه، ما ينسب إليه.

وقال قضاة المحكمة المركزية بالقدس إنه بإمكان نتنياهو مغادرة قاعة المحكمة بعد المرافعات التمهيدية عندما يبدأ الشهود الإدلاء بشهاداتهم. وليس متوقعا أن يصدر حكم سريع في ملفات الفساد بحق رئيس الوزراء، والذي لن يجبر على الاستقالة من منصبه ما لم تتم إدانته بعد استنفاد جميع الطعون، وهو ما قد يستغرق سنوات عدة.

وقد انعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، واستؤنفت في 8 فبراير/شباط الماضي، وتم تحديد موعد استئناف جلساتها اليوم.

تشكيل الحكومة

وعلى بعد عدة كيلومترات من مكان محاكمة نتنياهو، يباشر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم مشاورات نيابية مع ممثلي الكتل في البرلمان (الكنيست) تمهيدا لتسمية الشخصية الأوفر حظا لتكلف بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

ولم تفرز الانتخابات التشريعية التي أجريت في 23 مارس/آذار الماضي، وهي الرابعة خلال عامين، عن فائز واضح، وذلك لتصدر حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو لنتائج الانتخابات حاصدا 30 مقعدا من أصل 120، لكن قدرة زعيم الليكود على تشكيل ائتلاف حكومي قابل للاستمرار لا تزال محفوفة بالمخاطر، إذ عليه تأمين أغلبية 61 مقعدا في الكنيست المنقسم بشدة.

ويمنح القانون الإسرائيلي 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة أسبوعين إضافيين وفق تقدير الرئيس.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

أمير قطر ورئيس أوكرانيا يبحثان في الدوحة تعزيز التعاون الثنائي

مباحثات أمير قطر ورئيس أوكرانيا تناولت العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية (قنا)

المجلس الرئاسي الليبي يعلن تشكيل مفوضية للمصالحة الوطنية تلبية لمخرجات الحوار الوطني

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (التواصل الاجتماعي)

السودان.. عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين مليشيات قبلية بعاصمة غرب دارفور

سوق تضررت من مواجهات قبلية سابقة في بلدة بجنوب دارفور غربي السودان (رويترز)

ماليزيا.. محكمة الاستئناف ترفض تأجيل النظر في طعون عبد الرزاق والادعاء يتهمه بإضاعة الوقت

نجيب عبد الرزاق أثناء مثوله اليوم في محكمة الاستئناف (رويترز)
الأكثر قراءة

ملك الأردن يوكل عمه الأمير الحسن التواصل مع الأمير حمزة والأخير يبلغه التزامه بنهج الأسرة الهاشمية

الملك عبد الله الثاني (وسط) أوكل موضوع الأمير حمزة لعمه الأمير الحسن بن طلال (رويترز)

قناة إسطنبول.. تعرّف على أسباب الخلاف بين المتقاعدين العسكريين والحكومة التركية

خريطة للقناة البحرية الموازية بعد شقها في إسطنبول (الصحافة التركية)

أحداث الأردن.. الأمير حمزة في تسجيل: لن ألتزم بالأوامر

الأمير حمزة بن الحسين قال في التسجيل الجديد إنه لن يصعد حالياً (رويترز)

اعتقالات وتحقيقات.. أردوغان يهاجم ضباطا انتقدوا مشروع قناة إسطنبول ويتوعد "الانقلابيين"

أردوغان: الشعب سيرى من يقف إلى جانب الديمقراطية ومن يقف إلى جانب الانقلابيين (الأناضول)