قرغيزستان تعلن وقف إطلاق النار وطاجيكستان تحذر: لن نتنازل عن أي شبر من أراضينا

أعلنت قرغيزستان، اليوم، وقف إطلاق النار عند الحدود مع طاجيكستان بعد اشتباكات دامية سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، في حين قالت طاجيكستان إنها "لن تتنازل عن أي شبر من أراضيها لأحد".

وأفاد المكتب الصحفي للرئيس القرغيزي بأن الرئيس صدر جباروف اتفق مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمون، على حل النزاع على حدود الدولتين بالطرق السلمية.

وكان حرس الحدود القرغيزي أفاد بإجلاء أكثر من 20 ألف مواطن من منطقة الصراع. كما أعلنت وزارة الصحة القرغيزية أن الاشتباكات أدت إلى مقتل 31 قرغيزيا وإصابة 121.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت السلطات الطاجيكية مقتل 10 من مواطنيها خلال الاشتباكات، بدون أن تفصح عن تفاصيل أكثر بخصوص الجرحى وخسائر القوات المسلحة.

قوات قرغيزية أمس قرب قرية حدودية مع طاجيكستان (مواقع تواصل)

ترحيب روسي

وفي السياق، رحبت موسكو بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قرغيزستان وطاجيكستان، وأبدت استعدادها للمساعدة في حل أي قضايا خلافية بين البلدين بالطرق السياسية والدبلوماسية.

يذكر أن هناك قواعد عسكرية روسية في كلا البلدين، اللذين تربطهما علاقات وثيقة بموسكو.

وكان وزير خارجية طاجيكستان قال إنه أبلغ نظيره القرغيزي أنّ طاجيكستان لن تتنازل عن أي شبر من أراضيها لأحد.

من جانبه، قال رئيس جهاز أمن الدولة القرغيزي، كامشي بيك تاشييف، إنه يأمل في تسوية النزاع المسلح على الحدود مع طاجيكستان بحلول مساء اليوم.

واندلعت الاشتباكات أمس الخميس حول جيب "فوروخ" الطاجيكي الواقع جغرافيا داخل الأراضي القرغيزية، وهو منطقة جبلية فقيرة تتكرر فيها الحوادث؛ لكن لم يسبق أن بلغت مستوى مماثلا.

حوادث معزولة

وسارع الطرفان مساء الخميس إلى إعلان وقف لإطلاق النار جرى احترامه بشكل عام رغم تسجيل حوادث معزولة، فيما تكثّفت الاتصالات الجمعة سعيا إلى التهدئة.

وكانت السلطات في منطقة "باتكين" القرغيزية أفادت أن دوي إطلاق النار كان ما زال يسمع الجمعة "بشكل دوري" على طول الحدود.

وذكرت وكالة الأنباء الطاجيكية الرسمية أن لجنة حكومية دولية لترسيم الحدود من المقرر أن تعقد اجتماعا في مدينة باتكين القرغيزية السبت.

والحدود بين البلدين، التي تعود لحقبة الاتحاد السوفياتي، لم يتم ترسيمها جيدا مما يؤدي إلى تكرار نشوب نزاعات بينهما، وإن كانت على نطاق أصغر.