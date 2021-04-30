في ثالث جمعة رمضانية.. الاحتلال يعيق المصلين من الوصول للأقصى

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الثالثة من شهر رمضان، حيث تدفق المصلون على الحواجز العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، المؤدية إلى المدينة المقدسة، منذ ساعات الفجر غير أن السلطات سمحت بدخول عدد محدود.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت الحواجز المحيطة بالقدس المحتلة، وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال داخل الأحياء المقدسية وأعاقت حركة المواطنين ومركباتهم، ما اضطرهم إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة للوصول إلى المسجد الأقصى.

وداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة -وفق الشهود- نصبت قوات الاحتلال حواجز حديدية ودققت في هويات المارة في حارات وأزقة المسجد الأقصى المبارك، واحتجزت عددا منهم بحجة عدم حصولهم على تصاريح دخول للقدس، ما يحول دون مشاركة أغلبهم في أداء صلاة الجمعة.

واشترطت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حصول الراغبين بالصلاة في المسجد، على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهو ما حرم الآلاف من الوصول للمسجد، علما بأنه لا تتوفر كميات كافية من اللقاحات في الضفة الغربية، حيث يقتصر التطعيم على أصحاب الأمراض المزمنة، ومن هم فوق سن الستين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وعلى الرغم من كل إجراءات الاحتلال، فقد تمكنت أعداد من المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى من أبوابه المختلفة، وسط عمل دؤوب للجان النظام والأوقاف الإسلامية لتنفيذ إجراءات السلامة لحماية المصلين من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن سلطات الاحتلال قصرت منذ سنوات طويلة أداء الصلوات في المسجد الأقصى على سكان مدينة القدس الشرقية، وفلسطينيي 48، وأعداد محدودة من فلسطينيي الضفة الحاصلين على تصاريح خاصة، في حين يمنع سكان قطاع غزة من الوصول للمسجد.