تتعلق بهاتفه المحمول هذه المرة.. "فضيحة" جديدة لرئيس وزراء بريطانيا

أثار الكشف بأن رقم الهاتف المحمول الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، متاح على الإنترنت منذ 15 عاما، مخاوف تتعلق بالأمن القومي، في حادث يأتي على وقع تحقيقات أخرى مرتبطة بسلوكيات رئيس الوزراء ونزاهته.

وكشفت تقارير إعلامية أن جونسون كان إلى حدود هذا الأسبوع ما يزال يستعمل رقما هاتفيا ظهر في بيان إعلامي منذ 2006، عندما كان جونسون نائبا معارضا في البرلمان.

وعندما تم الاتصال بالرقم يوم الجمعة، جاء في رسالة تلقائية أن الهاتف مغلق، و"يرجى إعادة المحاولة لاحقا، أو بعث رسالة نصّية".

ويعطى الوزراء في بريطانيا هاتفا محمولا للاستخدام الرسمي، ويحصلون على إحاطات أمنية من وكالات الاستخبارات بشأن حماية اتصالاتهم.

خطوة احترازية أمنية

وقال مستشار الأمن القومي السابق، بيتر ريكتس، لشبكة "بي بي سي" (BBC) إنه بإمكان الدول المعادية والعصابات الإجرامية الوصول إلى تفاصيل اتصالات جونسون، مضيفا أن تغيير شخصية قيادية رقم هاتفها "خطوة احترازية أمنية أساسية في هذه الأيام".

لكن وزيرة الدولة في وزارة الداخلية، فكتوريا أتكينز، قالت إن رئيس الوزراء "يعرف أكثر من أي شخص آخر مسؤولياته عندما يتعلّق الأمر بالأمن القومي".

وإضافة إلى ملف الهاتف المحمول، فتح تحقيق الأربعاء الماضي فيما سمّي فضيحة "وول بيبر غيت" (wallpaper gate)، وتتعلق بتجديد الشقة، التي يشغلها جونسون في "11. داونينغ ستريت" مع خطيبته كاري سيموندز وطفلهما.

وتعد الشقة الجديدة أوسع من تلك الموجودة في "10. داونينغ ستريت" حيث مقر إقامته الرسمي. وبلغت قيمة تجديد الشقة 200 ألف جنيه إسترليني (278 ألف دولار)، وفقا لوسائل إعلام.