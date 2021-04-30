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روسيا تحظر دخول مسؤولين أوروبيين وواشنطن تخفض خدماتها القنصلية بموسكو

مبنى السفارة الأميركية في موسكو (الأناضول)
مبنى السفارة الأميركية في موسكو (الأناضول)
30/4/2021-|آخر تحديث: 30/4/202111:35 PM (مكة المكرمة)

حظرت روسيا، اليوم، دخول 8 مسؤولين أوروبيين، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، وذلك ردا على عقوبات فرضها الاتحاد مؤخرا ضدها، في حين أعلنت السفارة الأميركية في موسكو أنها ستخفض حجم خدماتها القنصلية في روسيا.

وقالت الخارجية الروسية -في بيان- إن "الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية".

وأوضحت أنها منعت 8 مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.

وفرض الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي عقوبات على روسيَّيْن متهمَين باضطهاد مواطنين في جمهورية الشيشان (جنوب روسيا).

كما فرض الاتحاد أيضا عقوبات في الشهر نفسه على 4 مسؤولين روس كبار مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقرر الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات تستهدف مسؤولين روسا ضالعين في قمع المعارض الروسي أليكسي نافالني وأنصاره.

رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي من بين الممنوعين من دخول روسيا (رويترز)

قرار أميركي

في سياق متصل، أعلنت السفارة الأميركية في موسكو أنها ستخفض حجم خدماتها القنصلية ابتداء من 12 مايو/أيار القادم بسبب قرار موسكو منع توظيف الروس والأجانب القاطنين في روسيا للعمل في البعثة الدبلوماسية الأميركية.

وقال بيان للسفارة الأميركية إنه سيتم تخفيض عدد موظفي القسم القنصلي في السفارة بنسبة 75%. وأضافت أن منح التأشيرة سيتوقف أيضا باستثناء الدبلوماسيين، وتمديد تأشيرات الهجرة، والخدمات الطارئة للمواطنين الأميركيين.

يذكر أن التوتر بين روسيا والغرب تصاعد مؤخرا بسبب النزاع في شرق أوكرانيا، واتهام موسكو بإذكاء التوتر ودعم الانفصاليين.

المصدر : وكالات

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