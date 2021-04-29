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في سابقة تاريخية.. امرأتان قويتان تحيطان بالرئيس الأميركي

بايدن بدأ خطابه بقوله: السيدة رئيسة مجلس النواب (يمين)، والسيدة نائبة الرئيس (رويترز)
بايدن بدأ خطابه بقوله: السيدة رئيسة مجلس النواب (يمين)، والسيدة نائبة الرئيس (رويترز)
29/4/2021-|آخر تحديث: 29/4/202110:58 AM (مكة المكرمة)

كان خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن أمام الكونغرس -يوم الأربعاء- شاهدا على اختراق الولايات المتحدة حاجزا تاريخيا أمام تولي النساء والأقليات مناصب قيادية.

فقد جلست خلفه امرأتان: نائبة الرئيس كاملا هاريس، وهي أول امرأة وأول سوداء وآسيوية تتولى المنصب، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وحمل ترتيب الجلوس معنى رمزيا للتقدم الذي أحرزته المرأة الأميركية في العقود القليلة الماضية، إذ تقف هاريس في الترتيب الأول لخلافة الرئيس، وبيلوسي في الثاني.

وجلست هاريس عن يمين بايدن، أما بيلوسي التي أصبحت أول رئيسة لمجلس النواب عام 2007، فجلست عن يساره.

هاريس (يسار) في الترتيب الأول لخلافة الرئيس وبيلوسي في الثاني (الفرنسية)

وتلعب المرأتان دورا محوريا في الأيام الأولى من رئاسة بايدن، فهاريس مستشارة مقربة منه وصوت مرجح في مجلس الشيوخ المقسم بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين، بينما تساعد بيلوسي في دفع البرنامج التشريعي للرئيس في الكونغرس.

وتحدث بايدن في جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب في حضور عدد محدود من الأعضاء، في ظل فرض قيود التباعد الاجتماعي وسط جائحة كوفيد-19.

وقال بايدن مخاطبا الحضور "السيدة رئيسة مجلس النواب، والسيدة نائبة الرئيس… لم يحدث أن قال رئيس أميركي تلك الكلمات من قبل من على هذه المنصة. وحان الوقت لقولها".

المصدر : رويترز

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