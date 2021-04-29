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غضب وشعور بالمرارة.. العراق خارج مؤشر دافوس لجودة التعليم

المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اعتبرت خروج البلاد من التصنيف العالمي للتعليم انتكاسة للمنظومة التعليمية وتراجعا في مستوى التعليم

طالبات بالمرحلة الابتدائية في إحدى المدارس في بغداد (رويترز)
طالبات بالمرحلة الابتدائية في إحدى المدارس في بغداد (رويترز)
29/4/2021-|آخر تحديث: 29/4/202106:56 PM (مكة المكرمة)

أثار خروج العراق من مؤشر دافوس لجودة التعليم، ردود فعل غاضبة في العراق، ووصف عراقيون التصنيف الجديد لعام 2021 بالانتكاسة الكبيرة للبلاد والخيبة التي تتحمل السلطات تبعاتها.

وذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن خروج العراق من التصنيف العالمي للتعليم يمثل انتكاسة للمنظومة التعليمية وتراجعا في مستوى التعليم.

تلميذ عراقي يمر عبر طريق شبه مدمر متجها نحو مدرسته في الموصل شمالي العراق (الفرنسية)

ودعت المفوضية إلى اتخاذ موقف جاد ومسؤول حيال السياسات والخطط والبرامج للمؤسسات التربوية والتعليمية في العراق.

وعبر عراقيون على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من واقع التعليم في بلادهم، مطالبين بمعالجات عاجلة لإنقاذ التعليم من الانهيار.

غضب وخيبة أمل

وعلقت الإعلامية العراقية أزل السياب، عبر حسابها على تويتر، قائلة، "العراق أبو الحرف الأول خارج نطاق التقييم بجودة التعليم".

وأشارت أزل السياب إلى أن الحديث الإعلامي حول واقع التعليم يواجَه باتهامات من الجهات المسؤولة في العراق.

وصب السياسي العراقي قصي محبوبة، جام غضبه على وزارتي التعليم العالي والتربية، والكوادر التربوية وحملة الشهادات العليا في المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات التعليمية والجامعات في العراق تشبه مستشفى ابن الخطيب الذي شهد حريقا كبيرا مؤخرا أدى لمقتل وجرح أكثر من 200 شخص.

من جهته، علق الباحث السياسي مجاهد الطائي قائلا، "بعض الدول لا تدعم التعليم، لأنه ينتج مجتمعات متوسطة تطالب بالمشاركة السياسية، والتعليم يساعد الناس على إدراك مصالحهم ورفض الطاعة العمياء، فالشعوب يجب أن تكون مغيبة كي يستمر الحكم فى دائرة مغلقة تتبادل السلطة والثروة".

عرب خارج التصنيف

ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ كلا من ﻟﻴﺒﻴﺎ والسودان ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ دولا غير مصنفة في المؤشر لسوء النظام التعليمي فيها، إذ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩة في ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ بحسب المؤشر.

ويشير خبراء في مجال التربية والتعليم إلى أن خروج العراق من التصنيف يعزى لعدة إشكاليات، أولها سوء النظام التعليمي والتخبط في إدارة وزارة التربية منذ سنوات.

معايير

يذكر أن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻩ منتدى دافوس يستند على ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺤﻮ 12 معيارا أساسيا، ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻭأيضا ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭكذلك ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ، فضلا عن ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

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