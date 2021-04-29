المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اعتبرت خروج البلاد من التصنيف العالمي للتعليم انتكاسة للمنظومة التعليمية وتراجعا في مستوى التعليم

أثار خروج العراق من مؤشر دافوس لجودة التعليم، ردود فعل غاضبة في العراق، ووصف عراقيون التصنيف الجديد لعام 2021 بالانتكاسة الكبيرة للبلاد والخيبة التي تتحمل السلطات تبعاتها.

وذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن خروج العراق من التصنيف العالمي للتعليم يمثل انتكاسة للمنظومة التعليمية وتراجعا في مستوى التعليم.

تلميذ عراقي يمر عبر طريق شبه مدمر متجها نحو مدرسته في الموصل شمالي العراق (الفرنسية)

ودعت المفوضية إلى اتخاذ موقف جاد ومسؤول حيال السياسات والخطط والبرامج للمؤسسات التربوية والتعليمية في العراق.

وعبر عراقيون على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من واقع التعليم في بلادهم، مطالبين بمعالجات عاجلة لإنقاذ التعليم من الانهيار.

مفوضية حقوق الانسان تعد خروج العراق من التصنيف العالمي للتعليم يؤشر أنتكاسة للمنظومة التعليمية وتراجعا" في مستوى التعليم ويتطلب موقفا" جادا" ومسؤولا" للسياسات والخطط والبرامج للمؤسسات التربوية والتعليمية في العراق .#التربيةوالتعليم#العراق#مؤشر_دافوس_لجودة_التعليم #IHCHR pic.twitter.com/UGYjjVUOPN — المفوضية العليا لحقوق الانسان – العراق (IHCHR) (@IHCHR1) April 28, 2021

غضب وخيبة أمل

وعلقت الإعلامية العراقية أزل السياب، عبر حسابها على تويتر، قائلة، "العراق أبو الحرف الأول خارج نطاق التقييم بجودة التعليم".

وأشارت أزل السياب إلى أن الحديث الإعلامي حول واقع التعليم يواجَه باتهامات من الجهات المسؤولة في العراق.

العراق اعيدها العراااااق ابو الحرف الاول خارج نطاق التقييم بجودة التعليم..هسه والتالي شلون نبقى نتفرج يكتلنا الضيم نحجي الاتهامات من كل صوب نسوي شي يكتلونا لاتعليم بي خير لا الصحة وكلشي وكلاشي بهالبلد منتهي وخارج التقييم والتصنيف

صدك #العراق_خطيه pic.twitter.com/dK8mHmlHLB — ازل السياب (@azalalsayab) April 29, 2021

وصب السياسي العراقي قصي محبوبة، جام غضبه على وزارتي التعليم العالي والتربية، والكوادر التربوية وحملة الشهادات العليا في المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات التعليمية والجامعات في العراق تشبه مستشفى ابن الخطيب الذي شهد حريقا كبيرا مؤخرا أدى لمقتل وجرح أكثر من 200 شخص.

العراق خارج التصنيف العالمي في جودة التعليم ونحن لدينا وزارة للتعليم العالي ووزارة للتربية وجيش عرمرم من حملة الدكتوراة الذين لايفقهون شيئا وعشرات الجامعات الاهلية التي تخرج طلبة يجهلون كل شيء اما الجامعات الحكومية فهي جميعها كمستشفى ابن الخطيب🙈🙉🙊 pic.twitter.com/23shfCSaqP — قصيّ محبوبة (@last_knights_iq) April 29, 2021

من جهته، علق الباحث السياسي مجاهد الطائي قائلا، "بعض الدول لا تدعم التعليم، لأنه ينتج مجتمعات متوسطة تطالب بالمشاركة السياسية، والتعليم يساعد الناس على إدراك مصالحهم ورفض الطاعة العمياء، فالشعوب يجب أن تكون مغيبة كي يستمر الحكم فى دائرة مغلقة تتبادل السلطة والثروة".

#العراق خارج تصنيف جودة التعليم 2021 بحسب مؤشر دافوس. بعض الدول لا تدعم التعليم،لأنه ينتج مجتمعات متوسطة تطالب بالمشاركة السياسية، والتعليم يساعد الناس على إدراك مصالحهم ورفض الطاعة العمياء،فالشعوب يجب أن تكون مغيبة كي يستمر الحكم فى دائرة مغلقة تتبادل السلطة والثروة. -فوكوياما pic.twitter.com/294xd01Lbs — مجاهد الطائي (@mujahed_altaee) April 29, 2021

عرب خارج التصنيف

ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ كلا من ﻟﻴﺒﻴﺎ والسودان ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ دولا غير مصنفة في المؤشر لسوء النظام التعليمي فيها، إذ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩة في ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ بحسب المؤشر.

ويشير خبراء في مجال التربية والتعليم إلى أن خروج العراق من التصنيف يعزى لعدة إشكاليات، أولها سوء النظام التعليمي والتخبط في إدارة وزارة التربية منذ سنوات.

إفرحي ينشراح .. العراق خارج التصنيف الدولي من حيث جودة التعليم .. وشنو الجديد هو العراق كله خارج التصنيف بقت عالتعليم .. أصلاً إحنه صرنه تصنيف . — مهدي جاسم (@mahdijasem0) April 29, 2021

معايير

يذكر أن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻩ منتدى دافوس يستند على ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺤﻮ 12 معيارا أساسيا، ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻭأيضا ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭكذلك ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ، فضلا عن ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ.