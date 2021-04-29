ذا هيل: بايدن قد يصبح ضحية نجاحه في إدارة أزمة كورونا

مثّل تعاطي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الناجح مع أزمة تفشي وباء كورونا في بلاده حجر الزاوية في برنامج إدارته في الـ100 يوم الأولى من توليه الرئاسة، فقد أدار عملية توزيع اللقاحات بنجاح وظلت شعبيته قوية.

يرى ذلك كليف يانغ، رئيس مؤسسة "إبسوس للشؤون العامة بالولايات المتحدة" (Ipsos U.S. Public Affairs)، الذي وجد أن كل المؤشرات تشير إلى التقدم الذي أحرزته إدارة بايدن في المرحلة الأولى من رئاسته، فالتوقعات الاقتصادية عالية، وقد بدأ الناس العودة إلى حياتهم الطبيعية مع تراجع تفشي وباء كورونا وزيادة عدد اللقاحات الموزعة على الأميركيين.

لكن يانغ في مقال له بصحيفة "ذا هيل" (The Hill) الأميركية يرى أن نجاح بايدن في إدارة أزمة كورونا في الـ100 يوم الأولى من رئاسته قد يكون بداية سقوطه، إذ ستواجه إدارته مشهدا أكثر تعقيدا بعد انحسار الوباء، عندما تحتل مشكلات البلاد الأخرى مركز الصدارة ويكون تقييم الشعب الأميركي للإدارة الجديدة وفقا لبلائها في تلك القضايا التي يعدّ أداء الرئيس بشأنها ضعيفا حتى الآن.

وبحسب المقال فإن بعض تلك المشكلات قد برزت إلى السطح، إذ يعتقد نحو نصف الأميركيين أن حياتهم ستعود إلى ما كانت عليه قبل تفشي الوباء في غضون الأشهر الستة المقبلة، وهو ضعف العدد الذي اعتقد أن ذلك ممكن في بداية تولي بايدن منصبه رئيسا للبلاد.

ويشير آخر استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة "إبسوس" (Ipsos) التي تعنى بالأبحاث والاستشارات، إلى أن الأميركيين قد بدؤوا بالقلق بشأن قضايا أخرى، كالهجرة وانعدام المساواة والضرائب والتجارة، وهي قضايا لا تحظى الحلول المقدمة بشأنها بإجماع كما هو الحال بشأن أزمة كورونا، وستؤدي المقاربات التي سينتهجها بايدن لمعالجة هذه القضايا إلى تنفير بعض الناخبين.

ويختم يانغ مقاله بأن القضايا التي تنتظر حلولا بعد التخلص من الوباء مباشرة تعدّ جميعها نقاط ضعف للرئيس، وإذا ما نظرنا إلى الانتخابات النصفية لعام 2022، فإن تراجع شعبية بايدن من شأنها تقويض فرص الديمقراطيين في الاحتفاظ بمجلس النواب.