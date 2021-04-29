دراسة: ارتفاع ملحوظ في أعداد المسلمين بألمانيا

كشفت دراسة للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا عن ارتفاع ملحوظ في عدد المسلمين في السنوات القليلة الماضية؛ ليسجل 5.6 ملايين جراء هجرة اللاجئين إليها.

وحملت الدراسة -التي أعلنها المكتب بالتعاون مع وزارة الداخلية الألمانية- عنوان "حياة المسلمين في ألمانيا 2020″، وجاءت بتكليف من مؤتمر الإسلام في ألمانيا.

وبحسب الدراسة يعيش ما بين 5.3 و5.6 ملايين مسلم حاليا في ألمانيا، وهو ما يعادل 6.4% حتى 6.7% من إجمالي السكان، ومقارنة بنتائج آخر دراسة أجريت عام 2015 زاد عدد المسلمين بنحو 900 ألف شخص.

ويبلغ عدد المسلمين من أصول تركية في ألمانيا 2.5 مليون شخص، أي ما يعادل 45% من العدد الكلي للمسلمين.

كما أشارت الدراسة إلى أن هناك 1.5 مليون مسلم قادمين من دول تتحدث اللغة العربية، 19% منهم من الشرق الأوسط، و8% من شمال أفريقيا.

وأوضحت أن 21% من إجمالي عدد المسلمين بالبلاد عبارة عن أطفال أقل من 15 عامًا، و22% تراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، و5% أكبر من 65 عامًا، لافتة إلى أن 47% من المسلمين مواطنون ألمان.

وقال رئيس المكتب هانز إيكهارد زومر إنه في إطار الهجرة من الدول الإسلامية في الشرقين الأدنى والأوسط، أصبحت المجموعات السكانية من المسلمين أكثر تنوعا في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن التحليلات تظهر أن مدى تأثير الدين في الاندماج غالبا ما يكون مبالغا فيه، موضحا أن جوانب أخرى مثل مدة الإقامة، أو أسباب الهجرة، أو الوضع الاجتماعي تؤثر في عملية الاندماج إلى حد أكبر بكثير من الانتماء الديني.