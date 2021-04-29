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جنود إسرائيليون: أصبنا بالسرطان بسبب القبة الحديدية

جنود إسرائيليون في صحراء النقب بعد سقوط صاروخ أطلق من سوريا الأسبوع الماضي (رويترز)
جنود إسرائيليون في صحراء النقب بعد سقوط صاروخ أطلق من سوريا الأسبوع الماضي (رويترز)
29/4/2021

كشف جنود إسرائيليون أنهم أصيبوا بمرض السرطان بسبب خدمتهم العسكرية في ما تعرف بمنظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن مجموعة من الجنود الذين خدموا في القبة الحديدية أصيبوا بالسرطان عند اقتراب نهاية خدمتهم العسكرية أو بعد فترة وجيزة من إتمامها.

وأضافت الصحيفة أنهم يزعمون أن هناك صلة بين الخدمة في المنظومة ومرضهم، وأن رادار المنظومة يتسبب بإشعاعات وحرارة تسبب المرض.

وذكرت أنها تعتزم نشر قصص حوالي 10 من الجنود يعانون من المرض، بعضهم في مراحل مختلفة من المقاضاة ضد وزارة الدفاع.

ونقلت عن أحد الجنود -واسمه ران- قوله إن عمله في المنظومة تسبب بإصابته بالسرطان.

وأضافت أنه بعد حوالي عام من مغادرته الخدمة تم تشخيص إصابته بورم خبيث في العظام.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي منظومة "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

ومؤخرا، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تسليم بطاريتين من هذه المنظومة للجيش الأميركي.

المصدر : وكالة الأناضول

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