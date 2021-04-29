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ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى في اشتباكات حدودية بين طاجيكستان وقرغيزستان

بدأ التوتر الحدودي بتبادل إلقاء الحجارة بين الأهالي من الطرفين، قبل أن يتطور إلى تبادل لإطلاق النار بين قوات البلدين اليوم

قوات قرغيزية تشارك في تدريبات عسكرية من نظيرتها الهندية قبل أيام (الأوروبية)
قوات قرغيزية تشارك في تدريبات عسكرية من نظيرتها الهندية قبل أيام (الأوروبية)
29/4/2021-|آخر تحديث: 29/4/202105:57 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزراة الصحة في قرغيزيا مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرات آخرين في الاشتباكات المسلحة المتواصلة بين القوات القرغيزية ونظيرتها الطاجيكية في منطقة باتكين الحدودية شمال البلاد.

ونقل مراسل الجزيرة عن قوات حرس الحدود القرغيزية إعلانها الاستيلاء على نقطة حدودية طاجيكية، مضيفا أن الرئيس القرغيزي صدير جاباروف عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لبحث الاشتباكات التي اندلعت أمس.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن نائب حاكم مقاطعة باتكين القرغيزية قوله إن الاشتباكات الحدودية تجددت اليوم.

من جهتها، ذكرت وكالة رويترز أن أكثر من 30 عسكريا جرحوا من الطرفين في الاشتباكات التي اندلعت جراء خلاف بشأن مخزون مائي.

وكانت الاشتباكات بين الطرفين اندلعت أمس في الحدود بين مقاطعة شوكد الطاجيكية ومقاطعة باتكين القرغيزية، بسبب مخزون مائي ومحطة ضخ للمياه تقع على نهر إسفارا، يقول كل من الطرفين إنها ملك له.

وبدأ التوتر الحدودي بين البلدين أمس بتبادل إلقاء الحجارة بين الأهالي من الطرفين، قبل أن يتطور الأمر إلى تبادل لإطلاق النار بين قوات البلدين اليوم.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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