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بعد تأجيلها دون إعلان السبب.. الدبيبة يعلن زيارة بنغازي قريبا وقوات حفتر ترحب وتقدم شروطها

الدبيبة أعلن أن الحكومة لن تترك بعض العقبات البسيطة تحول دون أدائها واجباتها (الجزيرة)
الدبيبة أعلن أن الحكومة لن تترك بعض العقبات البسيطة تحول دون أدائها واجباتها (الجزيرة)
28/4/2021-|آخر تحديث: 28/4/202109:40 AM (مكة المكرمة)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن الحكومة ستزور مدينة بنغازي في الشرق الليبي قريبا للوقوف على احتياجات أهالي المدينة.

وأضاف الدبيبة، في أثناء كلمة له في الاجتماع الثالث للعام الجاري لمجلس الوزراء في طرابلس، أن الحكومة لن تترك بعض العقبات البسيطة، حسب وصفه، تحول دون خدمة الليبيين كافة.

في المقابل رحب أحمد المسماري، الناطق باسم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بعقد حكومة الوحدة الوطنية اجتماعات في بنغازي، مشترطا تكفل وحداته بضمان أمنها وسلامتها.

وقال إن قواته لا يربطها أي رابط بحكومة الوحدة الوطنية "سواء أكان رابطا سياديا أم خدميا أم حتى على مستوى التواصل".

وأعلن المسماري -في بيان- رفضه نقل أي عناصر أمنية من مدن أخرى تسيطر عليها من وصفها بالمليشيات، مشيرا إلى استعداد قواته التام "لاستقبال الوفود رفيعة المستوى، وضمان أمنها وسلامتها على أعلى مستوى".

وكان  رئيس الوزراء الليبي قد أجّل زيارة إلى شرق البلاد كانت مقررة أول أمس الاثنين، وقال محمد حمودة المتحدث باسم رئيس الوزراء إن الزيارة أُجّلت، دون أن يذكر تفاصيل.

ويسلط التأجيل الضوء على استمرار الانقسام بين المعسكرين اللذين يتمركز أحدهما بالعاصمة طرابلس (غربي البلاد)، في حين يوجد الآخر في بنغازي (شرقي البلاد).

وشهدت الأزمة الليبية انفراجة في الأيام الأخيرة؛ بعد تمكن الفرقاء من المصادقة على سلطة انتقالية موحدة يرأس حكومتها عبد الحميد الدبيبة، ويرأس مجلسها الرئاسي محمد المنفي، وتسلمت مهامها في 16 مارس/آذار الماضي.

لكن قوات حفتر تُتهم بمواصلة الحشد العسكري وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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