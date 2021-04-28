بسبب كلفة صيانة شقته.. جونسون يواجه اتهامات بانتهاك قواعد التبرع للسياسيين

أعلنت المفوضية البريطانية للانتخابات -اليوم الأربعاء- فتح تحقيق بشأن تجديد شقة رئيس الوزراء بوريس جونسون في داونينغ ستريت، بعد اتهامه بتمويل الأشغال من أموال تبرعات، كما طلب حزب العمال المعارض تفسيرا.

وقالت المفوضية "نحن مقتنعون الآن بوجود أسباب معقولة تدعو للشك في حدوث انتهاك أو أكثر، لذلك سنواصل هذا العمل بشكل تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كان الأمر كذلك"، بعد تقييم معلومات قدمها لها حزب المحافظين منذ الشهر الماضي.

ويتعرض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط متزايدة بعدما قال كبير مستشاريه السابق إنه ربما خالف قواعد التبرع السياسي، ويأتي هذا قبل أيام من انتخابات محلية في إنجلترا، بالإضافة إلى انتخابات المجالس المحلية في ويلز وأسكتلندا.

والشهر الماضي، قالت المتحدثة باسم جونسون -ردا على سؤال عن تجديد شقته السكنية- إن كل التبرعات والهدايا والمزايا أعلن عنها كما ينبغي، ولم تستخدم أي أموال من حزب المحافظين في تجديد الشقة.

ويخصص لجونسون كل عام مبلغ قدره 30 ألف جنيه إسترليني (42 ألف دولار) من أموال دافعي الضرائب لصيانة وتجهيز مقر إقامته الرسمي، لكن أي مبلغ يزيد على ذلك يتعين أن يتحمله رئيس الوزراء.

وقال وزراء إن جونسون دفع تكاليف التجديد من أمواله الخاصة، لكن لم يتضح متى دفعها وما إذا كانت تكاليف التجديد التي يتردد أنها بلغت 280 ألف دولار جاءت في بادئ الأمر من قرض، وبحسب قواعد التمويل السياسي كان يتعين على جونسون الإبلاغ عن ذلك.

كما يواجه جونسون فيضا من الانتقادات بشأن تعامله المرتبك في بادئ الأمر مع أزمة كوفيد-19، بالإضافة إلى تساؤلات عما حدث من تسريبات من مكتبه ومصدرها.