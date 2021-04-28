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في زيارته إلى مسقط.. ظريف يلتقي نظيره العماني ويؤكد للناطق باسم الحوثيين ترحيب طهران بوقف إطلاق النار

وزير الخارجية العماني (يمين) خلال لقائه مع نظيره الإيراني (الصحافة العمانية)
وزير الخارجية العماني (يمين) خلال لقائه مع نظيره الإيراني (الصحافة العمانية)
28/4/2021-|آخر تحديث: 28/4/202110:04 PM (مكة المكرمة)

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال لقائه اليوم الناطق باسم الحوثيين في العاصمة العمانية ترحيب طهران بوقف إطلاق النار وانطلاق مفاوضات يمنية يمنية، كما بحث مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي التطورات الإقليمية والدولية.

وخلال لقائهما في مسقط، استعرض الوزيران علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وأكدا الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، حسب وكالة الأنباء العمانية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وميثاق الأمم المتحدة، وأهمية حل القضايا والنزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار بين مختلف الأطراف.

كما اتفقا على أهمية استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر بينهما في مختلف القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية.

لقاء مع مسؤول حوثي

ولدى لقائه في مسقط المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، قال ظريف إن بلاده ترحب بوقف لإطلاق النار في اليمن وانطلاق مفاوضات يمنية يمنية.

وأضاف الوزير الإيراني أن طهران تجدد تأكيدها ضرورة وقف الحرب في اليمن ورفع الحصار.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن محمد عبد السلام قدم لظريف تقريرا عن آخر المستجدات في الملف اليمني.

وكانت الرياض أعلنت الشهر الماضي مبادرة لحل الأزمة اليمنية، تتضمن وقف إطلاق النار وبدء مشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية أممية.

كما تضمنت المبادرة فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لميناء الحديدة، الذي يسيطر عليه الحوثيون في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة.

في المقابل، قالت طهران -ردا على المبادرة- إن وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن اليمن في الوقت ذاته يوفران الأرضية لإجراء حوار ينهي الأزمة الإنسانية ويحدّ منها.

وأكدت إيران أنها تدعم أي حل سياسي مبني على وقف إطلاق النار، وإنهاء الحصار الاقتصادي، وبدء حوار سياسي يمني يمني وتشكيل حكومة، من دون تدخل أجنبي.

المصدر : وكالات

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