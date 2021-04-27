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بعد أنباء عن استهداف سفن قبالة ميناء ينبع.. السعودية تعلن تدمير زورق مفخخ وتنفي تعرض أي سفينة لهجوم

الرياض: التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات المحاولة العدائية وتحديد من يقف وراءها.

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري نفت تعرض أي من سفنها لهجوم (رويترز)
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري نفت تعرض أي من سفنها لهجوم (رويترز)
27/4/2021-|آخر تحديث: 27/4/202106:35 PM (مكة المكرمة)

أعلنت السلطات السعودية اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد قبالة ميناء ينبع على البحر الأحمر، كما نفت تعرض أي سفينة لهجوم أو أي حادث من أي نوع.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية "تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد عند الساعة 06:40″، مضيفة أن "الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، إن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات ما وصفها بالمحاولة العدائية، وتحديد من يقف وراءها.

وفي السياق، نفى الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، عبد الله الدبيخي، لوكالة "رويترز" (Reuters) أن تكون أي من سفن الشركة قد تعرضت لهجوم أو أي حادث من أي نوع.

تقارير غير مؤكدة

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن منظمة "دراياد غلوبال" (Dryad Global) لأمن الملاحة أنها تلقت تقارير غير مؤكدة عن تعرض سفينة لهجوم قبالة ميناء ينبع. ورجحت أن تكون السفينة المستهدفة هي السفينة "إن سي سي-الدمام".

كما أشارت شركة "أمبري" البريطانية لأمن الملاحة إلى تقارير عن الحادث وقالت إن دخانا شوهد يتصاعد من سفينة.

بدورها أعلنت شركة "يو كيه إم تي أو" (UKMTO) البريطانية، المختصة بالنقل البحري، أنها على علم بأنباء عن الحادثة قرب ميناء ينبع، وأنها تتحرى الأمر.

وهوجمت سفن في مياه البحر الأحمر من قبل، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت السعودية إن زورقا ملغما أصاب ناقلة راسية في ميناء جدة.

وكان ذلك بعد حادث وقع في ميناء سعودي آخر يطل على البحر الأحمر عندما ألحق لغم أضرارا بناقلة.

وأحبط التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية، محاولات لشن هجمات باستخدام زوارق ملغومة يقول إنها من تنفيذ جماعة الحوثي.

المصدر : وكالات

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