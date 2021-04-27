كشف موقع إخباري عراقي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن يشارك في الانتخابات النيابية المبكرة المزمع إجراؤها في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في وقت شكل رئيس الوزراء السابق إياد علاوي جبهة سياسية تضم متظاهرين وناشطين تمهيدا لخوض الانتخابات.

وقال موقع "ناس" الذي يديره أحد المقربين من رئيس الحكومة نقلا عن مصدر خاص "الكاظمي لن يشارك في الانتخابات المقبلة، ولن يشارك أي من أعضاء فريقه والمقربين منه تحت أي مسمى أو عنوان أو حزب، ولن يدعموا أي حزب أو طرف أو جهة سياسية على حساب الأحزاب الأخرى" مشيراً إلى أن "قرار عدم المشاركة كان قد اتُخذ منذ بداية تولي الكاظمي هذه المهمّة، وإن هذا التوضيح يأتي بعد تصاعد الشائعات والمعلومات المغلوطة حول نيته أو فريقه المشاركة في الانتخابات".

وكتب مستشار الكاظمي والقيادي بحزب المرحلة عبد الرحمن الجبوري على حسابه في تويتر "العقل الحر لا يتوقف عن التفكير وإيجاد البدائل، يعمل وينتج في أحلك الظروف، عقولنا حرة ولن تتوقف أبدا وستبقى عنيدة التصميم، تركيزنا وفعلنا العمل على عودة الدولة".

وكان الجبوري قد أكد في وقت سابق مشاركة حزب المرحلة بالانتخابات، بالقول "انتخابات هذه السنة عنوانها الشرف والسمعة، فليكن الصوت الشريف عقابا لأصحاب المال السياسي ويحرمهم الجلوس في المقعد الانتخابي".

وتباينت ردود فعل العراقيين بشأن قرار الكاظمي وفريقه بعدم المشاركة بالسباق الانتخابي، حيث اعتبر عراقيون أن الخطوة كانت متوقعة بسبب الصراع السياسي، ورأى آخرون أن سبب عدم المشاركة هو خلافات داخلية وعدم وجود تمويل مالي.

وقال السياسي قصي محبوبة إنه كان يتوقع منذ أشهر عدم اشتراك أحزاب وحركات سياسية أنشئت تحت جناح الكاظمي، مشيراً إلى أن سبب ذلك هو عدم رغبة الكاظمي بأن يكون طرفا في الصراع السياسي الدموي الذي سيرافق الانتخابات.

اشك كثيرا في ان الانتخابات ستكون في وقتها !!؟ وايضا اخشى كثيرا من ان تأجيلها سيدخلنا في صراع دموي غير واضح الملامح….. https://t.co/yHtWa5X5mR — قصيّ محبوبة (@last_knights_iq) April 27, 2021

وكتب الناقد السياسي فايق يزيدي إنه في حال عدم مشاركة الكاظمي بالانتخابات المقبلة، هذا يعني أن العراق أمام تطور كبير في العقلية السياسية وفكر جديد بدأ ينضج بعد ظهور ملامح عدم احتكار السلطة وأداء المهمة المنوطة وترك الشعب ليختار مستقبله عبر صناديق الاقتراع.

في حال فعلا لم يشارك رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى #الكاظمي في الانتخابات المقبلة، هذا يعني اننا امام تطور كبير في العقلية السياسية.

امام فكر جديد بدأ ينضج ابرز ملامحها عدم احتكار السلطة واداء المهمة المنوطة وترك الشعب ليختار مستقبله عبر صناديق الاقتراع. #العراق_أولا — Faiyq Yazidi (Mam Fayaq) (@faiyqyazidi) April 27, 2021

وقال الكاتب الصحفي رعد هاشم إن سبب لجوء الكاظمي وتيار المرحلة إلى قرار عدم المشاركة بالانتخابات المقبلة هو وجود خلافات داخلية في التيار، إضافة إلى أزمة مالية يعاني منها.

♦️مصدر مطلع:

▪️تجميد عمل #تيار_المرحلة، الذي تردد إنه يحضى بدعم #الكاظمي، وإلغاء مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

▪️وعزا المصدر في تصريح ، سبب اللجوء إلى هذا القرار إلى وجود خلافات داخلية في التيار إضافة إلى أزمة مالية يعاني منها التيار المذكور.#العراق — رعد هاشم🌟Raad Hashim (@raad_arabi) April 27, 2021

التحالف الجديد بزعامة علاوي يحل محل "ائتلاف الوطنية" (مواقع التواصل)

تحالف علاوي

وفي سياق متصل، شكل رئيس الوزراء السابق إياد علاوي جبهة سياسية تضم متظاهرين وناشطين، تمهيدا لخوض الانتخابات.

وقامت الجبهة الجديدة بنشر بيان يوم الثلاثاء تحت اسم "الجبهة الوطنية المدنية" وتضم شخصيات سياسية وطنية وشيوخ عشائر وكفاءات ومتظاهرين سلميين وناشطين مدنيين، موضحة أن لجنتها التحضيرية اختارت بعد سلسلة اجتماعات متواصلة علاوي رئيساً للجبهة. وأوضح البيان أنه "تم إقرار النظام الداخلي وميثاق للجبهة يهدف بالأساس إلى إصلاح العملية السياسية وتصحيح انحرافها".

ولا تفصح الأحزاب المشكلة حديثا أو الائتلافات، أو التحالفات المشاركة بالانتخابات، عن أعضائها وقياداتها لعدم خرق قانون مفوضية الانتخابات الذي يمنع الترويج للمرشحين قبل بدء موعد الدعاية الانتخابية.

وتولى علاوي رئاسة الحكومة المؤقتة للفترة من 2004-2005، بعدها تولى رئاسة "القائمة العراقية". ومن ثم أعلن عن تأسيس "ائتلاف الوطنية" ليحل محل "القائمة العراقية" بانتخابات عام 2018، والتي حصل خلالها على 22 مقعدا بالبرلمان من أصل 329.

وتحل "الجبهة الوطنية المدنية" محل "ائتلاف الوطنية" كجهة سياسية تشارك بالانتخابات المبكرة المقبلة.