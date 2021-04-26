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هناك مواعيد محددة قيد الدراسة.. قمة بايدن بوتين قد تعقد في يونيو المقبل

قمة بايدن بوتين قد تعقد في بلد أوروبي (وكالات)
قمة بايدن بوتين قد تعقد في بلد أوروبي (وكالات)
26/4/2021

قال أحد مستشاري الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن ربما يلتقيان في يونيو/حزيران، وسط تصاعد للتوتر بين موسكو والغرب.

وأوضح يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية أنه لم يُتخذ بعد قرار أكيد بشأن الاجتماع، لافتا إلى أن هناك "مواعيد محددة" قيد الدراسة.

وأضاف أوشاكوف، الذي كان سفير روسيا لدى الولايات المتحدة بين عامي 1998 و2008 في مقابلة عبر محطة "روسيا 1" التلفزيونية "هناك تواريخ محددة، لن أصرّح بها، لكنها في يونيو/حزيران"، ونُقل عنه قوله "سنتخذ قرارا استنادا إلى عناصر كثيرة".

كما نقلت صحيفة "كومرسانت" الروسية اليومية عن مصادر لم تسمها قولها إن بايدن عرض على بوتين الاجتماع يومي 15 و16 يونيو/حزيران في دولة أوروبية، وأعربت فنلندا والنمسا خصوصا عن استعدادهما لاستضافة القمة.

وكان جو بايدن اقترح في منتصف أبريل/نيسان خلال مكالمة هاتفية مع بوتين لقاء هذا الصيف في دولة ثالثة لعقد قمة تهدف إلى تهدئة العلاقات بين بلديهما، وأعربت موسكو عن اهتمامها بالاقتراح، ولكن وسط تبادل فرض العقوبات بين الجانبين.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي بأول رحلة إلى الخارج منتصف يونيو/حزيران إلى المملكة المتحدة ثم إلى بلجيكا لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي ولقاء قادة الاتحاد الأوروبي.

المصدر : وكالات

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