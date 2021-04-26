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بالفيديو الجزيرة نت تروي قصة هبة باب العامود.. الاحتلال يتراجع والمقدسيون يحطمون حواجزه

26/4/2021

احتفل آلاف الفلسطينيين في مدينة القدس ليلة أمس بإزالة الحواجز الحديدية التي أقامها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية شهر رمضان على باب العامود، لمنعهم من الوصول إلى البلدة القديمة والصلاة في المسجد الأقصى.

الجزيرة نت كانت هناك في القدس، وواكبت الأحداث أولا بأول، وسجلت بالصوت والصورة هذه اللقطات، التي عبر فيها المقدسيون عن فرحتهم بالانتصار.

المصدر : الجزيرة

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