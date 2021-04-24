البث الحي
أخبار|يمن

الوضع الإنساني يزداد تأزما.. غارات للتحالف بمأرب والجيش اليمني يصد هجمات للحوثيين

قوات من الجيش اليمني خلال قصف مواقع للحوثيين في جبهات مأرب (رويترز)
قوات من الجيش اليمني خلال قصف مواقع للحوثيين في جبهات مأرب (رويترز)
24/4/2021-|آخر تحديث: 24/4/202110:23 PM (مكة المكرمة)

أعلن متحدث باسم الجيش اليمني كسر هجمات ومحاولات تسلل للحوثيين في أكثر من جبهة بمحافظة مأرب، في حين قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن طائرات التحالف الذي تقوده السعودية شنت 19 غارة على مواقع في صرواح.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي إن المواجهات في المشجح والكسارة وجبهات أخرى بمأرب ما زالت مستمرة، مؤكدا أن الحوثيين هُزموا في أكثر من معركة وحوصروا من قبل الجيش الوطني.

وكان مصدر عسكري يمني قد صرح أمس الجمعة أن قوات الحوثيين سيطرت على مواقع في جبهة المشجح.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك إن "استمرار التصعيد العسكري في مأرب يرسل إشارة واضحة بأن الحوثيين غير مهتمين بتحقيق أي تقدم في عملية السلام".

ومنذ فبراير/شباط الماضي صعّد الحوثيون هجماتهم في محافظة مأرب من أجل السيطرة عليها؛ كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.

طفل في أحد مستشفيات اليمن يتلقى العلاج جراء نقص التغذية (الأناضول)

الوضع الإنساني

في هذه الأثناء، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن هناك مليون شخص في مأرب وسط اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وقال المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ إنه يجب وقف التصعيد في مأرب لتأمين الاحتياجات الإنسانية.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان -البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة- يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

اليمن.. واشنطن تدعو لوقف التصعيد في مأرب والحوثيون يتهمون السعودية بعرقلة اتفاقيات الأسرى

دعت واشنطن إلى وقف التصعيد في مأرب لتأمين الاحتياجات الإنسانية، ووردت أنباء عن تحقيق جماعة الحوثي تقدما عسكريا هناك، كما اتهمت الجماعة السعودية بعرقلة اتفاقيات تبادل الأسرى مع الحكومة.

المزيد من أخبار

مزامير الرّيف السوداني.. حين تصير الجغرافيا سُلّما موسيقيا

مزامير الرّيف السوداني.. حين تصير الجغرافيا سُلّما موسيقي

مسلمو فرنسا.. بين أمواج التغريب وشواطئ الوطن

مسلمو فرنسا.. بين أمواج التغريب وشواطئ الوطن - خاص بمشاركة مواد الجزيرة الوثائقية

لليلة الـ 12 على التوالي.. الاحتلال يقمع احتجاجات الفلسطينيين في القدس وغزة ترد بالصواريخ ونتنياهو يأمر الجيش بالتأهب

قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الشبان الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى (وكالة الأناضول)

العراق.. إعلان الحداد على ضحايا حريق مستشفى بغداد وتوقيف مسؤولين صحيين

شهود عيان قالوا إن الحريق الضخم الذي شب بمستشفى ابن الخطيب في بغداد نتج عن انفجار أحد أنابيب الغاز (رويترز)
الأكثر قراءة

أنقرة خارج “إف-35″ وبايدن يعترف بـ”إبادة الأرمن”.. العلاقات التركية الأميركية نحو مزيد من الانحدار

وزير الدفاع التركي يتفقد قاعدة في ملاطية شرقي البلاد كان من المقرر أن تنشر فيها طائرات إف-35 (وكالة الأناضول)

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول لحم البقر ولحم الخروف؟

قبل إلقائها في سلة المهملات.. تعرف على فوائد أكياس الشاي المستعملة

إضافة بضع أكياس من الشاي الأخضر، أو شاي البابونج والياسمين إلى ماء الاستحمام، تضمن لك حَمّاما مريحا للأعصاب (بيكسابي)

مايكل فاراداي.. الرجل الذي عَرِف العلم بالله!