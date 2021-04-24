سفير الفاتيكان: المكسيك طلبت مني ألا أتحدث عن عنف عصابات المخدرات

كشف سفير الفاتيكان في المكسيك فرانكو كوبولا أمس أن سلطات مكسيكو طلبت منه قبل 3 سنوات عدم الحديث عن دوامة العنف التي تعيشها البلاد جراء صراع النفوذ بين عصابات المخدرات، وذلك لكي لا يثير حديثه فزع السياح القادمين إلى البلاد.

وجاء تصريح السفير كوبولا خلال زيارته لمدينة أغيليلا في ولاية ميتشواكان غربي المكسيك، التي تعد أحد معاقل عصابات المخدرات في البلاد، والتي أدى الصراع بينها على النفوذ إلى ترك العديد من سكان القرى المجاورة للمدينة المكسيكية لمنازلهم.

وعبّر سفير الفاتيكان في المكسيك عن تفاجئه من غياب نقاش عام في البلاد عن أعمال العنف التي تعاني منها جراء عصابات المخدرات، والتي أودت بحياة قرابة 35 ألف شخص العام الماضي.

وقال السفير كوبولا في تصريحات صحفية إن مسؤولين في وزارة الخارجية المكسيكية طلبوا منه في عام 2018 عدم الحديث عن العنف في البلاد، لأن ذلك "يسيء لقطاع السياحة، ويثير ذعر زوار البلاد وبالتالي لن يأتوا".

وذكرت وكالة رويترز أن وزارة الخارجية المكسيكية لم ترد على طلبها التعليق على تصريحات سفير الفاتيكان.

ويحتل قطاع السياحة مكانة كبيرة في الاقتصاد المكسيكي، إذ تستقبل البلاد ملايين الزوار، ولا سيما في المنتجعات الساحلية، رغم ارتفاع نسبة الجريمة وعنف عصابات المخدرات في بعض مناطق البلاد.

ما تراهم ليسوا شرطة ولا قوات خاصة أو جيش.. هؤلاء عصابة مخدرات مكسيكية اسمها:

Jalisco New Generation Cartel

واختصاراً (CJNG)

مقرهم ولاية خاليسكو غرب البلاد ويتحكمون في الولاية بشكل شبه كامل وكأنهم دولة أخرى ويشنون حرباً ضد القوات الحكومية.pic.twitter.com/R49kFp8Zv9 — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 18, 2020

ضحايا العصابات

ومنذ بدء الحرب على عصابات المخدرات في عام 2006، قتل قرابة 300 ألف شخص في المكسيك، وقد شهد العام الماضي اشتداد الصراع في مدينة أغيليلا حيث تنشط عصابة قوية تسمى "جاليسكو نيوجنيريشن كارتل" المعروفة اختصارا باسم "سي جيه إن جي" (CJNG)، والتي دخلت في حرب مع عصابة "إل تشابو" الشهيرة، وذلك لانتزاع السيطرة على ولاية ميتشواكان.

وتستعمل عصابات المخدرات في الصراع الدائر بينها المركبات المدرعة والخنادق والأسلحة ذات الأعيرة الثقيلة، وقبل 3 أيام قال وزير الدفاع المكسيكي لويس ساندوفال إن عصابات المخدرات تستخدم طائرات مسيرة لإلقاء متفجرات على خصومها.

ووقع آخر حادث من هذا القبيل الثلاثاء الماضي في ولاية ميتشواكان، إذ تعرضت قوات الأمن لهجوم بطائرات مسيرة مليئة بالمتفجرات نفذته إحدى عصابات المخدرات، وهو ما أسفر عن إصابة ضابطي شرطة.