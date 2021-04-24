البث الحي
أخبار|مكسيك

سفير الفاتيكان: المكسيك طلبت مني ألا أتحدث عن عنف عصابات المخدرات

سفير الفاتيكان خلال لقاء أمس الجمعة مع بعض سكان مدينة أغيليلا غربي المكسيك (رويترز)
سفير الفاتيكان خلال لقاء أمس الجمعة مع بعض سكان مدينة أغيليلا غربي المكسيك (رويترز)
24/4/2021

كشف سفير الفاتيكان في المكسيك فرانكو كوبولا أمس أن سلطات مكسيكو طلبت منه قبل 3 سنوات عدم الحديث عن دوامة العنف التي تعيشها البلاد جراء صراع النفوذ بين عصابات المخدرات، وذلك لكي لا يثير حديثه فزع السياح القادمين إلى البلاد.

وجاء تصريح السفير كوبولا خلال زيارته لمدينة أغيليلا في ولاية ميتشواكان غربي المكسيك، التي تعد أحد معاقل عصابات المخدرات في البلاد، والتي أدى الصراع بينها على النفوذ إلى ترك العديد من سكان القرى المجاورة للمدينة المكسيكية لمنازلهم.

وعبّر سفير الفاتيكان في المكسيك عن تفاجئه من غياب نقاش عام في البلاد عن أعمال العنف التي تعاني منها جراء عصابات المخدرات، والتي أودت بحياة قرابة 35 ألف شخص العام الماضي.

وقال السفير كوبولا في تصريحات صحفية إن مسؤولين في وزارة الخارجية المكسيكية طلبوا منه في عام 2018 عدم الحديث عن العنف في البلاد، لأن ذلك "يسيء لقطاع السياحة، ويثير ذعر زوار البلاد وبالتالي لن يأتوا".

وذكرت وكالة رويترز أن وزارة الخارجية المكسيكية لم ترد على طلبها التعليق على تصريحات سفير الفاتيكان.

ويحتل قطاع السياحة مكانة كبيرة في الاقتصاد المكسيكي، إذ تستقبل البلاد ملايين الزوار، ولا سيما في المنتجعات الساحلية، رغم ارتفاع نسبة الجريمة وعنف عصابات المخدرات في بعض مناطق البلاد.

ضحايا العصابات

ومنذ بدء الحرب على عصابات المخدرات في عام 2006، قتل قرابة 300 ألف شخص في المكسيك، وقد شهد العام الماضي اشتداد الصراع في مدينة أغيليلا حيث تنشط عصابة قوية تسمى "جاليسكو نيوجنيريشن كارتل" المعروفة اختصارا باسم "سي جيه إن جي" (CJNG)، والتي دخلت في حرب مع عصابة "إل تشابو" الشهيرة، وذلك لانتزاع السيطرة على ولاية ميتشواكان.

وتستعمل عصابات المخدرات في الصراع الدائر بينها المركبات المدرعة والخنادق والأسلحة ذات الأعيرة الثقيلة، وقبل 3 أيام قال وزير الدفاع المكسيكي لويس ساندوفال إن عصابات المخدرات تستخدم طائرات مسيرة لإلقاء متفجرات على خصومها.

ووقع آخر حادث من هذا القبيل الثلاثاء الماضي في ولاية ميتشواكان، إذ تعرضت قوات الأمن لهجوم بطائرات مسيرة مليئة بالمتفجرات نفذته إحدى عصابات المخدرات، وهو ما أسفر عن إصابة ضابطي شرطة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

مزامير الرّيف السوداني.. حين تصير الجغرافيا سُلّما موسيقيا

مزامير الرّيف السوداني.. حين تصير الجغرافيا سُلّما موسيقي

مسلمو فرنسا.. بين أمواج التغريب وشواطئ الوطن

مسلمو فرنسا.. بين أمواج التغريب وشواطئ الوطن - خاص بمشاركة مواد الجزيرة الوثائقية

لليلة الـ 12 على التوالي.. الاحتلال يقمع احتجاجات الفلسطينيين في القدس وغزة ترد بالصواريخ ونتنياهو يأمر الجيش بالتأهب

قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الشبان الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى (وكالة الأناضول)

العراق.. إعلان الحداد على ضحايا حريق مستشفى بغداد وتوقيف مسؤولين صحيين

شهود عيان قالوا إن الحريق الضخم الذي شب بمستشفى ابن الخطيب في بغداد نتج عن انفجار أحد أنابيب الغاز (رويترز)
الأكثر قراءة

أنقرة خارج “إف-35″ وبايدن يعترف بـ”إبادة الأرمن”.. العلاقات التركية الأميركية نحو مزيد من الانحدار

وزير الدفاع التركي يتفقد قاعدة في ملاطية شرقي البلاد كان من المقرر أن تنشر فيها طائرات إف-35 (وكالة الأناضول)

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول لحم البقر ولحم الخروف؟

قبل إلقائها في سلة المهملات.. تعرف على فوائد أكياس الشاي المستعملة

إضافة بضع أكياس من الشاي الأخضر، أو شاي البابونج والياسمين إلى ماء الاستحمام، تضمن لك حَمّاما مريحا للأعصاب (بيكسابي)

مايكل فاراداي.. الرجل الذي عَرِف العلم بالله!