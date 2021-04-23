أزمة أوكرانيا.. روسيا تبدأ سحب قواتها من القرم وكييف والناتو يرحبان

أعربت سلطات كييف عن أملها أن تسهم هذه الخطوة من موسكو في تهدئة الوضع في إقليم دونباس الذي يشهد اشتباكات بين القوات الأوكرانية والانفصاليين.

أعلنت روسيا اليوم بدء سحب القوات التي شاركت في تدريبات في شبه جزيرة القرم إلى قواعدها، وقد رحّبت أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بهذه الخطوة، بينما قتل جندي أوكراني في جبهة دونباس شرقي البلاد في قصف مدفعي للانفصاليين الموالين لموسكو.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن سحب القوات يشمل فقط التي تم حشدها من مناطق أخرى للمشاركة في المناورات في شبه جزيرة القرم -التي ضمتها روسيا قبل سنوات- وعلى الحدود الأوكرانية، وشارك في التدريبات الروسية في القرم 10 آلاف جندي ومن سلاح الجو، ونحو 40 سفينة حربية، وقوات الدفاع الجوي وقوات محمولة جوا.

وصرّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو -في وقت سابق في بيان- أن "القوات أظهرت قدرتها على ضمان الدفاع الموثوق عن البلاد. لذلك قررت إنهاء أنشطة التدقيق في المقاطعات العسكرية الجنوبية والغربية" المتاخمة لأوكرانيا.

وكانت روسيا قد أعلنت أمس الخميس أنها أمرت قواتها بالعودة لقواعدها من المنطقة القريبة من الحدود مع أوكرانيا، وهو ما بدا إعلانا لوقف حشد عشرات الآلاف من الجنود، الذي تسبب في قلق الغرب.

ترحيب أوكراني

وأعربت سلطات كييف عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة من موسكو في تهدئة الوضع في إقليم دونباس، والذي يشهد اشتباكات بين القوات الأوكرانية والانفصاليين. كما رحّب حلف الناتو بهذه الخطوة، وقال إنه سيبقى متيقظا، وسيواصل مراقبة حشد روسيا العسكري الذي وصفه بغير المبرر قرب الحدود مع أوكرانيا.

وردا على دعوة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد قمة ثنائية تناقش العلاقات بين البلدين، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه مستعد للقائه، لكن "الوضع في إقليم دونباس يجب أن يناقشه الرئيس الأوكراني مع ممثلين عن سكان المناطق التي تشهد توترا".

في المقابل، قال قائد الأركان الأوكراني جنوب دونباس إن قوات بلاده واصلت المناورات قرب القرم، مؤكدا أن قوات الدفاع الجوي مستعدة لإحباط أي هجوم روسي.

وأما وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، فقد قال في مقابلة مع الجزيرة إن أوكرانيا لا تقاتل انفصاليين بل عملاء روسيا والجيش النظامي الروسي شرقي البلاد، على حد وصفه. وقال الوزير كوليبا "طبعا روسيا تريد أن تصور النزاع على أنه نزاع داخلي، لكن طبعا هذا ليس هو الواقع، والطبيعة الدولية لهذا النزاع أكدها العديد من القرارات والوثائق الدولية".

الوضع الميداني

وعلى الصعيد الميداني، قال الجيش الأوكراني إن أحد جنوده قتل على جبهة دونباس أمس الخميس إثر استهداف موقع عسكري بقذائف مدفعية أطلقها الانفصاليون الموالون لروسيا، وقد أدى تجدد الاشتباكات بين الطرفين منذ مطلع العام إلى مقتل 31 جنديا أوكرانيا و22 من الانفصاليين المسلحين.

وأضاف الجيش الأوكراني أنه تم تسجيل 20 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في الساعات الـ24 الأخيرة، حيث تعرّضت مواقع تابعة له لإطلاق قذائف مدفعية ورشقات لمدافع رشاشة من العيارين الثقيل والخفيف. وقد رفع الجانب الأوكراني تقريرا إلى منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، بصفتها أحد الأطراف الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، وأشار إلى أنه سيبقي قواته في حالة تأهب قصوى.

يشار إلى أن العلاقات الروسية الأوكرانية تشهد توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، وذلك عقب ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها للانفصاليين في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.