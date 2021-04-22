البث الحي
أخبار|روسيا

واشنطن بوست: هذا ما يمكن للغرب أن يفعله الآن لإنقاذ أليكسي نافالني

مورزا: أقل ما يمكن أن تقدمه الديمقراطيات الغربية لحشود المحتجين في شوارع روسيا هذا الأسبوع الساعين للتغيير، هو التوقف عن تمكين نظام يتحدث إلى شعبه بلغة العنف والقمع والقتل

المعارض الروسي أليكسي نافالني خلال جلسة استماع بمحكمة في موسكو (وكالة الأنباء الأوروبية)
المعارض الروسي أليكسي نافالني خلال جلسة استماع بمحكمة في موسكو (وكالة الأنباء الأوروبية)
22/4/2021

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) مقالا يحث كاتبه الحكومات الغربية على اتخاذ خطوات فعالة للحيلولة دون وفاة المعارض الروسي السجين أليكسي نافالني المضرب عن الطعام منذ 3 أسابيع، احتجاجا على عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة له.

وقال الناشط السياسي الروسي فلاديمير كارا مورزا في مقاله بالصحيفة، إن الغرب ينبغي ألا يسمح للنظام الروسي بقتل نافالني، وإن عليه محاسبة الكرملين الآن، وليس بعد نجاحه في تصفية خصم سياسي آخر، لافتا إلى أن الأوان لم يفت بعد على إنقاذ المعارض السياسي البارز، ولكن الوقت ينفد بسرعة.

وكان أطباء نافالني قد حذروا الأسبوع الماضي من أن حياته معرضة للخطر إذا لم يحصل على الرعاية الطبية اللازمة، وبدأ نافالني إضرابا عن الطعام في 31 مارس/آذار احتجاجا على ما قال إنه امتناع سلطات السجن عن توفير الرعاية الطبية الكافية له إثر إصابته بآلام في الساق والظهر.

وأشار الكاتب إلى أن الاستجابة المطلوبة من الغرب واضحة، وأن هناك مقترحا كان قد تقدم به نافالني نفسه خلال جلسة استماع للبرلمان الأوروبي أواخر العام الماضي حين قال "إن السؤال الرئيسي الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا هو لماذا يسمم هؤلاء الناس ويقتلون ويزورون الانتخابات، والجواب بسيط للغاية: المال. لذا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يستهدف الأموال والقلة المتحكمة في السلطة بروسيا".

ودعا المقال الدول الغربية إلى منع النظام الروسي والقلة المستفيدة من السلطة من دخول أراضيها أو الوصول إلى بنوكها بشكل فعال وفوري. وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعاد العديد من الممارسات القمعية التي كانت سائدة في عصر الاتحاد السوفياتي.

واعتبر مورزا أن أكثر ما يصدره نظام بوتين إلى الغرب ليس النفط أو الغاز بل الفساد، لافتا إلى أنه لا يمكن تصدير الفساد إلا إذا كان هناك من هو على استعداد لاستيراده، وأن هناك العديد من الحكومات الغربية والبنوك والشركات العقارية والمؤسسات المالية المستعدة للترحيب بالأموال المنهوبة التي تجلبها القلة الحاكمة في نظام بوتين إلى الغرب.

وختم الكاتب بأن الدعم الغربي الضمني لحكم بوتين الفاسد يجب أن يتوقف، وأن أقل ما يمكن أن تقدمه الديمقراطيات الغربية لحشود المحتجين في شوارع روسيا هذا الأسبوع الساعين للتغيير، هو التوقف عن تمكين نظام يتحدث إلى شعبه بلغة العنف والقمع والقتل.

المصدر : واشنطن بوست

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

مواجهات بالقدس.. إصابة 105 جراء اعتداء شرطة الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين بالبلدة القديمة

تشاد.. تشييع جنازة ديبي اليوم وزعماء يصلون للمشاركة فيها

الرئيس ديبي الذي قتل بمعارك الاثنين الماضي سيدفن في مسقط رأسه قرب الحدود مع السودان (غيتي)

معارك بصرواح والتحالف يعترض 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون على مناطق جنوب السعودية

الحوثيون دأبوا على إطلاق طائرات مسيرة مفخخة على مناطق مختلفة في الأراضي السعودية (الجزيرة)

بعث وفدا أمنيا إلى واشنطن.. نتنياهو: العودة للاتفاق النووي مع إيران تهديد لإسرائيل

بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل سوف تواصل عملياتها ضد إيران في المنطقة (غيتي إيميجز)
الأكثر قراءة

7 أعراض تشير إلى أنك قد أصبت بكورونا دون أن تعرف

غادروا بريطانيا قبل 54 يوما ولم يصلوا وطنهم.. القصة الكاملة لمحنة 28 جزائريا

فرنسا والجزائر ترفضان تحمل المسؤولية عن إهمال العالقين في مطار شارل ديغول (مواقع التواصل)

صاروخ موجه بمحرك نشط.. محافل إسرائيل تكشف حقيقة الانفجار الذي شهدته منطقة ديمونة

الأوساط الإسرائيلية تتساءل عن الثغرات التي كشف عنها الهجوم (الفرنسية)

خدعة تاريخ الصلاحية.. هل تدفعنا الشركات للتخلُّص من طعامنا قبل أن يفسد؟