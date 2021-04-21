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موقع أكسيوس يكشف عن خلافات إسرائيلية أميركية عقب استهدف منشأة نطنز الإيرانية

21/4/2021

نقل موقع "أكسيوس" (Axios) عن مسؤوليَن إسرائيليَين أن اجتماعا أميركيا إسرائيليا رفيع المستوى جرى في اليوم التالي للهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية.

وحسب المصدر فإن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شابات أعرب خلال الاجتماع عن قلقه من أن الإدارة الأميركية أثناء انخراطها في الملف النووي الإيراني لم تُبد الاهتمام الكافي بشأن المخاوف الإسرائيلية إزاء هذا الملف.

في المقابل، أبدى الجانب الأميركي خلال الاجتماع قلقه من أن الحكومة الإسرائيلية لم تطلع واشنطن بشكل كامل على عملياتها وأنشطتها الاستخبارية ضد إيران.

وأضاف المسؤولان الإسرائيليان أن الجانب الإسرائيلي أعرب عن قلقه من أن الإدارة الأميركية لم تكن شفافة بشأن مقترحاتها التي قدمتها في اجتماعات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني.

وحسب الموقع فإن وفدا أمنيا إسرائيليا رفع المستوى سيبحث الشأن الإيراني في واشنطن الأسبوع المقبل.

من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 3 مسؤولين أمنيين إسرائيليين سيغادرون إلى واشنطن الأسبوع المقبل لعقد لقاءات منفصلة مع مسؤولين أميركيين حول الملف الإيراني.

وأضافت أن المسؤولين الثلاثة هم رئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي ورئيس جهاز المخابرات (الموساد) يوسي كوهين ورئيس هيئة الأمن القومي مئير بن شابات، لكنها قالت إن الثلاثة لا يشكلون وفدا إسرائيليا، إذ إن كل واحد منهم سيجري مباحثات منفردة.

وتابعت الهيئة أن المسؤولين الثلاثة سيجرون محادثات مع شخصيات رفيعة في الإدارة الأميركية، على خلفية التقدم الذي طرأ في مفاوضات فيينا حول إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

المصدر : أكسيوس + وكالة الأناضول

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