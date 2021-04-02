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تدريب مشترك على سرب طائرات "هوك".. قطر وبريطانيا توسعان شراكتهما الدفاعية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع إن هذه الشراكة مع المملكة المتحدة تؤدي لتعاون وتقارب أوثق في جهود حفظ السلام والجهود العسكرية مستقبلا.

طائرتا "هوك" بريطانيتان (وزارة الدفاع القطرية)
طائرتا "هوك" بريطانيتان (وزارة الدفاع القطرية)
2/4/2021

وقّعت قطر والمملكة المتحدة مذكرة تفاهم بهدف توسيع الشراكة بين القوات الجوية الأميرية القطرية وسلاح الجو البريطاني، تتضمن تدريبا مشتركا على سرب طائرات "هوك" (Hawk)، بالإضافة إلى توظيف طائرة "فوياجر" (Voyager) لتزويد طائرات القوات القطرية بالوقود جوا.

وقال خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع إن هذه الشراكة تؤدي إلى تعاون وتقارب أوثق في جهود حفظ السلام والجهود العسكرية مستقبلا.

وأضاف المسؤول القطري أن سرب تدريب طائرات هوك المشترك يعتبر "عنصرا تكامليا في زيادة قدرة التشغيل المشترك والتنسيق بين القوات الجوية في البلدين".

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن الشراكة الطويلة الأمد لبلاده مع قطر تجسّد التعاون مع الحلفاء الدوليين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وأضاف الوزير البريطاني "نحن مستمرون بالعمل سويا لمشاركة وتبادل المهارات والخبرات، وفي ذات الوقت نعزز الأمن العالمي ونقود دولنا للازدهار".

وعبر والاس عن سعادته لاختيار قاعدة "ليمنج" التابعة لسلاح الجو البريطاني لتكون قاعدة للسرب الثاني القطري البريطاني المشترك، واصفا ذلك بأنه دلالة على التقدير العالمي لمستوى التدريب على الطيران الذي يقدّمه سلاح الجو البريطاني.

تدريب متقدم

يذكر أن السرب سيقدم تدريبا متقدما لطيّاري القوات الجوية الأميرية القطرية وسلاح الجو البريطاني، كما أن من المتوقع وصول طائرة "فوياجر" إلى قطر في بداية يوليو/تموز 2021.

وكانت بريطانيا وقطر قد دشنتا في أكتوبر/تشرين الأول 2020 المقر الرئيسي للسرب المشترك لطائرات "تايفون" (Typhoon) الذي بدأ طلعاته الجوية منذ منتصف العام الماضي.

وسبق للدوحة أن وقعت عام 2018 اتفاقا مع شركة "بي إي إيه سيستمز" (BEA Systems) البريطانية لشراء 24 طائرة تايفون، و9 طائرات هوك تدريبية، إلى جانب حزمة دعم وتدريب بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليارات دولار).

ومن المقرر أن يبدأ تسليم الطائرات التي جرى التعاقد عليها إلى الدوحة عام 2022.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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