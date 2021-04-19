200 قتيل في غارات جوية روسية على قاعدة لمسلحين شمال تدمر السورية

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الاثنين عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قواتها الجوية قصفت قاعدة للمسلحين شمال شرقي تدمر في سوريا، وقتلت ما يصل إلى 200 مسلح.

وأضافت أن الطائرات الروسية دمرت أيضا ذخائر وسيارات ومكونات تدخل في صناعة المتفجرات.

من جهته، قال اللواء بحري ألكسندر كاربوف نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن "معلومات متوفرة أفادت بإنشاء المسلحين قاعدة مخبأة شمال شرق تدمر، حيث جرى تشكيل جماعات قتالية لإرسالها إلى مناطق مختلفة بالبلاد، وتنفيذ عمليات إرهابية هناك، كما تم فيها إنتاج عبوات ناسفة يدوية الصنع".

وأضاف كاربوف -في بيان- أنه بعد تأكيد المعطيات من قنوات عدة بشأن إحداثيات وجود مواقع المسلحين، نفذت طائرات للقوات الجوية الفضائية الروسية ضربات أسفرت عن تدمير مكاني اختباء، وقتل ما يصل إلى 200 مسلح.

وتابع أنه تم تدمير 24 سيارة رباعية الدفع محملة برشاشات من العيار الثقيل، إضافة إلى نحو 500 كيلوغرام من الذخائر والمكونات لإنتاج عبوات ناسفة يدوية الصنع.