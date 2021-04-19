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تشاد.. الجيش يقتل ويأسر مئات المتمردين في المعارك شمالي البلاد

الجيش التشادي أعلن عن مقتل 5 من جنوده (الأناضول)
الجيش التشادي أعلن عن مقتل 5 من جنوده (الأناضول)
19/4/2021

أعلن الجيش التشادي اليوم الاثنين أنه قتل أكثر من 300 متمرد توغلوا منذ 8 أيام في منطقة زيكَي بإقليم كانم شمالي البلاد، وقال إنه خسر 5 من جنود في المعارك التي جرت منذ يوم السبت.

وقال رئيس الأركان العامة للجيش التشادي أبكر عبد الكريم إن القوات الحكومية تمكنت من قتل أكثر من 300 من المتمردين، وأسرت 146 منهم، وأكد أنه تم القضاء على التهديد الذي يمثله المسلحون، وتشتيتهم.

ولم يكشف رئيس الأركان العامة للجيش التشادي عن أعداد القتلى من الجيش الحكومي، لكن مراسل الجزيرة أكد أن 5 جنود على الأقل قتلوا خلال الاشتباكات.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش أزيم برماندوا أغونا لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "على جانب العدو، تم تحييد أكثر من 300 متمرد" السبت، مشيرا إلى سقوط "5 شهداء من الجانب الصديق".

وتلقت القوات الحكومية دعما من فرنسا تمثل في نقل إمدادات الوقود والذخيرة وإسعاف الجنود المصابين، إضافة إلى توفير معلومات استخباراتية، كما نقل الجنود الفرنسيون جرحى القوات الحكومية التشادية في الاشتباكات مع الحركات المسلحة إلى المستشفيات.

وللموقع الجغرافي لتشاد الذي يتوسط قارة أفريقيا، تأثير في تنوع تكوينها السكاني، الذي يضم أجناسا وإثنيات عرقية مختلفة، مما يتسبب بين الفينة والأخرى في حدوث نزاعات ذات طابع قبلي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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