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أخبار|ألبانيا

ألبانيا.. إصابات بحادثة طعن استهدفت مصلين في أحد مساجد العاصمة

هذه الحادثة هي الأولى من نوعها داخل مكان عبادة في ألبانيا (رويترز)
هذه الحادثة هي الأولى من نوعها داخل مكان عبادة في ألبانيا (رويترز)
19/4/2021

أوقفت الشرطة الألبانية اليوم الاثنين رجلا هاجم مصلين في أحد مساجد العاصمة تيرانا، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص في الهجوم الذي لم تتضح دوافعه حتى الآن.

وقالت الشرطة -في بيان- إن الرجل المهاجم كان يحمل سكينا وهاجم به المصلين في مسجد دين خوجة (وسط العاصمة)، مما أوقع 5 إصابات في صفوفهم، حسب ما نقله موقع كالكسو المعني بأخبار منطقة شرق أوروبا.

وأضافت أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن التقارير الأولية لا تفيد بتعرض أي منهم لإصابات خطيرة.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على منفذ الهجوم، ويدعي ودولف نيكولي (34 عاما)، وهو مسيحي كاثوليكي، وتم فتح تحقيق، ولم تكشف السلطات على الفور عن سبب تنفيذ الرجل للهجوم.

ويُعتقد أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها داخل مكان عبادة في ألبانيا، التي يشكل المسلمون فيها أكثر من نصف سكانها، حسب المصدر ذاته.

المصدر : وكالات

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