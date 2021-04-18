"الاختيار 2" يعيد مأساة فض رابعة لواجهة المشهد ويجدد الانقسام بالشارع المصري

أعادت الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2″، الذي يذاع على عدد من القنوات الفضائية المصرية والعربية، والتي تناولت أحداث فض اعتصام رابعة، ذكريات مؤلمة لملايين المصريين، الذين شهدوا ذلك اليوم الدموي، وانتهى وفق أقل التقديرات، وهي تلك الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بسقوط 632 قتيلا، ونحو 4400 مصاب.

المسلسل الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "سينرجي" برئاسة تامر مرسي، التي تعد بمثابة الذراع الإعلامي للمخابرات المصرية، وخصوصا الحلقة التي أذيعت، أمس، التي لم تؤد فقط إلى إثارة الأحزان لدى الكثيرين، وإنما أعادت للواجهة الانقسام المجتمعي حول الحادثة، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التباين الشديد في التعامل مع المسلسل.

وكان المتحدث باسم شركة سينرجي قد أعلن أمس أن الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار ٢"، التي تشهد أحداث فض اعتصام رابعة، ستذاع بدون فواصل إعلانية، كونها "تحتوي أحداثا مهمة مرت في تاريخ مصر، وعليه كان القرار بالتنازل عن حصيلة الفواصل الإعلانية المسبق حجزها" على حد قوله.

واستبق نشطاء ومثقفون إذاعة الحلقة التلفزيونية بالتأكيد على أن ما يقدم في هذا المسلسل هو محاولة فاشلة لتشويه التاريخ، الذي سيظل يذكر أن فض اعتصام رابعة هو أسوأ مذبحة في تاريخ مصر الحديث.

شئ حقيقي حزين قد ايه دولة مصرة تفرض سرديتها حتى لو بتعيد فتح اكبر تروما تعرض لها كل اللي عايشين هنا اكبر مذبحة في تاريخ مصر المعاصر، اكبر لحظة استقطاب وشحن للعنف، وتشجيع للناس يمارسوا انتهاكات ويعملوا اداء بوليسي على بعض، بيحتفى بها عالتليفزيون في شهر رمضان والناس بتاكل قطايف — Mona Seif (@Monasosh) April 16, 2021

#رابعة هي مجزرة مع سبق الإصرار والترصد، ولن يغير من حقيقتها مسلسل يشارك من خلاله فنانون يحصلون على الملايين لتغيير تاريخ لا يزال حديثا.

دماء الضحايا أقوى من تزوير الدراما! مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر | HRW https://t.co/mOGboSjppV — فراس أبو هلال (@FerasAbuHelal) April 17, 2021

محاولاته المستميتة لتزييف الوعي وقلب الحقائق عن جريمة العصر #مذبحة_رابعة اكبر مذبحة لمعتصمين سلميين في التاريخ واكبر من مذبحة تياننمين في الصين

تذكرني بفيلم قديم يعالج فيه واحد قصير بالقول

أنا طويل واهبل أنا مش قصير ازعة!!

لن يفلت #السيسي من جريمته التي ارتكبها متعمدا

إنها تطارده pic.twitter.com/US0bgxJc5M — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) April 17, 2021

وصف تقرير تقرير هيومان رايتس "حسب الخطة" مذبحة فض اعتصام #رابعة العدوية بأنها أكبر عملية قتل جماعي تتم بحق معتصمين في العصر الحديث، وأفاد التقرير أن الجرائم المرتكبة ترقى لتكون "جرائم حرب"

وحمل التقرير المسؤولية لـ10 أشخاص على رأسهم الجنرال عبدالفتاح #السيسي pic.twitter.com/F9wMtsvrQu — Abdalla Ibrahim (@abdallahid) April 17, 2021

#ثوروا_قاده_الجيش_خونه #جيش_مايحميش_مايساويش #سد_النهضة #تيران_وصنافير #يوم_الأسير_الفلسطيني

ستظل مذبحة #رابعة شاهده على مدى وحشية العميل بلحه و انقلابه العسكري الدموي الذي لم يرحم حتى الأطفال و الأمهات و البنات ، و التي لن يستطيع أن يمحوها مجرد مسلسل تافه pic.twitter.com/gfjNDXNBy3 — ISLAM MANSOR 🌐✏️ (@ISLAMMANSOR9) April 17, 2021

أنا أسمع عن حد يزور تاريخ بعيد، لكن فكرة تزوير واقع حصل من عدة سنوات فقط ووثقته مئات الفيديوهات، وحصيلة قتلى بحسب الحكومة شخصيًا هي الأكبر في التاريخ المصري الحديث، فكرة عبيطة تليق بدولة يحكمها نظام وضيع وقاتل زي نظام الشاويش #السيسي.#الاختيار٢ — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) April 17, 2021

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر عقب بث المسلسل نشاطا واسعا من المعارضين له، الذين أعادوا نشر مقاطع فيديو من فض الاعتصام الحقيقي عبر وسوم "رابعة مذبحة" و"الاختيار2″ وغيره من الوسوم، التي تصدرت ترند موقع "تويتر" للتغريدات القصيرة؛ لمواجهة ما أسموه بـ"اللقطات والأحداث المزورة" في المسلسل.

وغرد نشطاء عرب ومصريون من مختلف التوجهات السياسية للتأكيد على فشل المسلسل في مسح ذكرى رابعة، التي كانت وستظل حية في ضمير العالم، الذي لن ينسى قتل وحرق الأبرياء بيد الشرطة والجيش بإشراف من عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، الذي كان وزيرا للدفاع حينها.

اللغة أضعف من إنها توصف اللي حصل يوم 14 أغسطس 2013. كلمة "مذبحة" أقل من جريمة الحرب اللي نفذتها الدولة. السيسي وقادة الجيش والداخلية وأفراد القوات الخاصة وفرقة المظلات والقناصة اللي اتشطروا على أطفال وستات ورجالة واقفين قدام البلدوزرات مسؤولين قدام ربنا وقدام الناس. #رابعة_مذبحة pic.twitter.com/oRbCn9yHW4 — Abdelrahman Ayyash (@3yyash) April 17, 2021

يا بتوع مسلسل #الاختيار2 المشاهد دي هتجيبوها في الحلقه و لا دي هتبوظلعم الحبكه الدراميه و هتخرب خطتكم لتشويه اعتصام #رابعه؟ عموما احنا هننشر كل حاجه بدلكم اصلنا مش بننسى و لا بيتغسل مخنا بالساهل #رابعه_مذبحه pic.twitter.com/AqpvuZaLPU — ✪ marimelnage (@marimelnage) April 17, 2021

مشاهد حية بثت على الهواء مباشرة وثقتها كاميرات العالم لإبشع مجزرة حدثت في التاريخ المعاصر #رابعة، لا مشاهد صورها كومبارس في محاولة رخيصة لمحو عارهم!#رابعه_مذبحه#رابعه_مجزره_ابرياء #العسكر_قتله pic.twitter.com/xAGK8QLGrG — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) April 17, 2021

ستظل مذبحة رابعة عار تاريخي ليس على الجيش المصري فقط ولا على السيسي ولا على وزارة الداخلية، بل علينا جميعًا، على كل الشعب المصري الذي شاهد هذه المجزرة ولم يحاسب من شارك فيها وقتل الناس.#الاختيار في أن تكون بني آدم لديه ضمير#رابعه_مجزره_ابرياء #رابعة_مذبحة #مذبحة_رابعة#رابعه pic.twitter.com/jGOdTZs4gD — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) April 17, 2021

المشاهد المحذوفة

من مسلسل الاختيار عن فض اعتصام رابعة #رابعة_مذبحة pic.twitter.com/pf1EMYXBPT — 💲👀الهرم👀💲 (@AElaharam) April 17, 2021

ربما تنجح في إضلال بعض الناس عن الحقيقة زمناً، ولكن هل تظن أن الملائكة لم تكتب!! وأن الرب لم يشهد !! وأن الصحف لن تنشر!! وأن الميزان لن ينصب !! ما أجهلك وما أحمق من يعينونك على طغيانك!!#رابعة_مذبحة#رابعة_كانت_مذبحة pic.twitter.com/v58mBO1VQY — الدكتور جمال عبدالستار (@drgamaal2) April 17, 2021

يعتقد #السيسي السفاح وزمرة العسكر ان الدراما ستمسح مظالم قتلى #مجزرة_رابعه

وتغيير التاريخ بسيناريو المسلسلات .

جرائمهم محفوظة صوتا وصورة وشهودها احياء . هذا بالدنيا ..

اما الاخرة فالحسيب عليم رقيب#الاختيار #فض_رابعة_مذبحة #دراما_رمضان — Rachid Gholam رشيد غلام (@rachidgholam) April 17, 2021

يوم "رابعة" السيسي أحرق الأبرياء وهم أحياء.. هذه هي الحقيقة وغير ذلك فهو الكذب بعيّنه !#رابعة_مذبحة — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) April 17, 2021

يا من باركتم وأيّدتم ودعمتم الانقلاب في مصر ودافعتم عن مواقف حُكّامكم من المذابح التي تلت ذلك الانقلاب ولو سكتُّم لكان خيرا لكم

*أكرر:“مذبحة رابعة كانت الفرقان،قسمت الأمة إلى فريقين متناقضين مُتنافرين لا ولن يلتقيان،وستظل دماء الضحايا فيها مسطرة التقييم وموقفكم منها هو الميزان. — احسان الفقيه (@EHSANFAKEEH) April 17, 2021

النظام فاهم كويس جدا، أنه بيحكم مصر بشرعية المدابح.

المجموعة الموتورة اللي قررت احياء ذكري ابشع حدث في تاريخ مصر الحديث علي شكل خطب تافهه في هيئة مسلسلات كان هدفها تحويل المدبحة لإنجاز وطني جليل، بس تاريخ ايه اللي هتغيروا بمسلسل..انتوا فاكرينا سنة ٨٠ ومستنين مسلسل الساعة ٧ — رشا عزب (@RashaPress) April 18, 2021

سيمضي مسلسل الاختيار الي مزبلة التاريخ وسوف يتم تدريسه كنموذج لتزيف الحقائق

وستبقي #مذبحه_رابعه نموذج كاكبر مستوي عنف مارسته سلطة مسلحة ضد محموعة من الشعب .#فض_رابعة — محمد ناصر (@M_nasseraly) April 17, 2021

هتفضلوا طول عمركم مهزأين وناقصين وقليلين أوي في عيون نفسكم قبل عيون الخلق بتزوروا التاريخ واللي عاصروه لسة عايشين يا فجرة! بتقتلوهم مرتين؟ نشهد الله أن #رابعة_مذبحة وأنكم قتلة ولنا مع أول خميس بعد رمضان حلقة أولى بعنوان #الاختيار2 لنرى أمليارات الباطل أم بساطة الحقيقة😊#رابعة 💕 — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) April 17, 2021

على الجانب الآخر، أشادت وسائل الإعلام الموالية للنظام بالمسلسل، وقالت إنه وثق أحداث فض اعتصام رابعة بحرفية عالية، وأكد عدد منهم أن مسلسل "الاختيار 2" ضربة موجعة ومؤلمة في قلب التنظيمات الإرهابية، وكل من يمولها ويدعمها ويؤيدها ويتعاطف معها.

الإعلامي نشأت الديهي، المقرب من النظام المصري، أشاد بالمسلسل، وقال في برنامجه "بالورقة والقلم" على قناة "تن" (TeN) الفضائية إن من وصفهم بمليشيات الإخوان هم من قاموا بإطلاق أول رصاصة في فض رابعة بصدر ضابط مصري، ليسقط شهيدا، مضيفا أنه تم توثيق كل هذا الخراب والقتل في سياق درامي في الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2".

وبدورها، قالت الإعلامية لميس الحديدي، المقربة من النظام، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" (Extra News) الفضائية "لازم كل الأجيال يشوفوا الملحمة التاريخية دي، ولا بد من تدريسها في المدارس، زي ما بندرس ما يقوم به حسن البنا (مؤسس جماعة الإخوان المسلمين)، لا بد من تدريس ما ارتكبه الإخوان في رابعة من جريمة، ورابعة كانت بؤرة إرهابية".

وتداول مؤيدو النظام المصري على منصات التواصل الاجتماعي لقطات من المسلسل، وكلمات مؤثرة لعدد من أبطاله، وقدموا الشكر لصناع المسلسل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أنقذ مصر من الضياع، على حد وصفهم.

#الاختيار2

بعد مشاهدة الحلقة الخامسة

أصبحت على يقين أكثر وأكثر

أن فخامة الرئيس#عبدالفتاح_السيسي🇪🇬

الشجاع البطل الهُمام يمتلك تكتيك مخبارتي سياسي صائب🇪🇬

الله سبحانه أرسله لوطننا لينقذه من الأخوان الأرهابية وحلفائها وممولينها قطر وتركيا،

سيادته فعل لوطننا مالم يفعله رئيس في العالم pic.twitter.com/dSXtqgBujo — 𝐃𝐑. 𝐏𝐑𝐈𝐍𝐂𝐄𝐒𝐒 𝐃𝐎𝐍𝐈𝐀دنيـآ آلِچُوهري💎 (@DrDSJDHDA2511) April 17, 2021

ثورة ٣٠ يونيو العظيمة فضحتكم وكشفت خستكم قدام المصريين اللي خدعتوهم بكذبكم اكتر من ٨٠ سنة ورد فعل المصريين علي حلقة #الاختيار٢ اكبر دليل انكم اتعريتوا خالص وكل المصريين شايفينكم مجرد خونة كذابين مدلسين وقتلة وتجار دين .. واللي مش شايف كده .. اعمي بعيون اخوانية #سقوط_حلم_الساعاتي — محمود بدر (@ma7mod_badr) April 18, 2021

– اول شهيدين أثناء فض اعتصام رابعه "فداء شعب أهل مصر" ..#تحيا_مصر ✌️🇪🇬 pic.twitter.com/H0cpzuI4qu — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Eslll7970Gladii) April 17, 2021

بعد كل اللي شوفته من 2011 لغاية دلوقت

مصر اللي حميها الله بذاته الإلهية

ثم جيشها وشرطتها ومخابراتها

تحياااا مصر دائما وأبدا#الاختيار2 — Dodo Tarek (@doda_saell999) April 18, 2021

وقامت الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش مع فجر 14 أغسطس/آب 2013 بفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة)، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك؛ مما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، وبعد 14 ساعة استغرقتها عملية فض الاعتصام، تعددت التقديرات الخاصة بأعداد القتلى.

وأعلن الطب الشرعي، في بيان رسمي له، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أن إجمالي عدد الضحايا هو 377 قتيلا، منهم 31 جثة مجهولة الهوية، بينما أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) تقريرا قال فيه إن أعداد قتلى اعتصام رابعة العدوية 632 قتيلا منهم 8 عناصر من الشرطة.

في المقابل، قدمت المصادر غير الرسمية أرقاما أكبر بكثير من تلك التي تداولتها الدوائر الرسمية، فقد أعلن التحالف الداعم للرئيس الراحل محمد مرسي يوم 15 أغسطس/آب 2013 أن إجمالي الوفيات في فض اعتصام رابعة وحده بلغ 2600 قتيل، وهو العدد نفسه الذي أصدره المستشفى الميداني في رابعة حينها.

وتم فض الاعتصام عقب نحو شهر ونصف الشهر من انقلاب قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع في 3 يوليو/تموز 2013، حيث تم تعطيل الدستور، وعزل مرسي بعد عام واحد قضاه في السلطة كأول رئيس مدني منتخب في مصر الحديثة.