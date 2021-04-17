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غارات إسرائيلية على مواقع بقطاع غزة المحاصر

الاحتلال دأب على تسويغ قصفه لغزة بإطلاق صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي المحتلة (رويترز-أرشيف)
الاحتلال دأب على تسويغ قصفه لغزة بإطلاق صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي المحتلة (رويترز-أرشيف)
17/4/2021

شنّت طائرات حربية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر السبت، غارات على مواقع في قطاع غزة المحاصر.

واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية مواقع عدة في أنحاء متفرقة من القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال، في تصريح نشره على حسابه في تويتر، إن طائراته شنّت غارات عدة استهدفت مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة.

وأضاف الجيش أن الغارات أصابت "منشأة تدريب، وموقع إطلاق صواريخ مضادة للطائرات قيد التطوير، ومصنعا يستخدم لإنتاج الخرسانة لحفر الأنفاق وتخزين الأسلحة، ونفقا هجوميا".

وذكر أن الغارات جاءت ردًّا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال، مساء الجمعة، رصد قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

ولم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة كما لم تصدر حركة "حماس" تعقيبا فوريا على الغارات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف أيضا، فجر الجمعة، مواقع قال إنها تتبع لحركة "حماس" في غزة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات، ردًّا على "إطلاق قذيفة صاروخية"، بحسب رواية الاحتلال.

والشهر الماضي، قصف سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا في القطاع الساحلي، قال إنها تابعة لحماس بزعم إطلاق صواريخ من غزة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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