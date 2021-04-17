روسيا تطرد قنصلا أوكرانيا بعد احتجازه لساعات وكييف تتوعد بالرد

قالت السلطات الروسية إن القنصل الأوكراني اعتقل أمس الجمعة بمدينة سان بطرسبورغ "متلبسا خلال اجتماع مع مواطن روسي في وقت كان يسعى فيه للحصول على معلومات سرية ذات صلة بقاعدة بيانات جهات إنفاذ القانون الروسية".

طلبت وزارة الخارجية الروسية من القنصل الأوكراني ألكسندر سوسونيوك في سان بطرسبورغ مغادرة أراضيها خلال 72 ساعة، وذلك بعدما أعلن جهاز أمن الدولة الروسي عن احتجاز القنصل خلال تلقيه معلومات ذات طبيعة سرية من مواطن روسي، في وقت يتصاعد فيه التوتر العسكري بين كييف وقوات الانفصاليين الموالين لموسكو في شرقي أوكرانيا.

وأوضح جهاز الأمن الاتحادي الروسي "إف إس بي" (FSB) في بيان له، أن مثل هذه الأنشطة التي قام بها القنصل الأوكراني في سان بطرسبورغ "تتعارض مع طبيعة العمل الدبلوماسي وتحمل طابعا عدوانيا تجاه روسيا".

وشدد البيان على أنه سيتم تطبيق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وفقا لقواعد القانون الدولي تجاه الدبلوماسي الأوكراني، الذي اعتقل أمس الجمعة في مدينة سان بطرسبورغ "متلبسا خلال اجتماع مع مواطن روسي عندما كان يسعى للحصول على معلومات سرية ذات صلة بقاعدة بيانات جهات إنفاذ القانون الروسية"، وفق ما ذكرته وكالة الاستخبارات الداخلية الروسية.

وقالت رانيا دريدي مراسلة الجزيرة من مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، إن السلطات الروسية لا يمكنها اعتقال أو محاكمة الدبلوماسي الأوكراني على الأراضي الروسية بموجب القوانين الدولية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية بين دول العالم.

أن تعتقل السلطات الروسية القنصل الأوكراني في سان بطرسبرغ (لينينغراد سابقًا)..أثناء تلقيه معلومات من احد المصادر،فمعنى ذلك تدهور خطير يضاف للعلاقات الروسية-الأوكرانية المتدهور اصلاً. — Dr. Saleem Aldulimi (@SaleemAldulimi) April 17, 2021

غضب أوكراني

بالمقابل، قال يفهيين ينين نائب وزير الخارجية الأوكرانية إن اعتقال القنصل الأوكراني العام في سان بطرسبورغ هو "استفزاز آخر للدولة المعتدية على خلفية التصعيد العسكري الحالي"، وأضافت الخارجية الأوكرانية أن كييف سترد بالطرق الدبلوماسية.

وأضاف المسؤول الأوكراني أنه وفقًا للممارسة القائمة واستنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، فإن الجانب الأوكراني يستعد للرد على الروس. وكانت الخارجية الأوكرانية قالت في وقت سابق إن قنصلها في ثاني كبرى مدن روسيا احتجز لساعات قبل أن يفرج عنه ويعود إلى مقر عمله.

وقال مراسل الجزيرة في كييف إلياس كرام إن بيان الخارجية الأوكرانية لم يحدد شكل الرد على الخطوة الروسية، التي ربما تتخذ شكل احتجاز أحد الدبلوماسيين الروس في أوكرانيا، أو استدعاء السفير الروسي في كييف لما يسمى بجلسة التوبيخ، أو ربما تمتنع كييف عن الرد بالمثل لإبداء حسن نيتها في خفض التصعيد مع روسيا.

اعتقالات سابقة

ومنذ ضم موسكو القرم في العام 2014 وبدء النزاع في الشرق الأوكراني، أوقفت روسيا عددا كبيرا من المواطنين الأوكرانيين متهمة إياهم بالتجسس، لكن نادرا ما أوقف دبلوماسي.

في الأسابيع الأخيرة، تصاعد التوتر بين البلدين، إذ تتهم كييف موسكو بإرسال قواتها إلى الحدود في مسعى إلى تدمير الدولة الأوكرانية، وهو ما تنفيه روسيا قائلة إنها حركت قواتها داخل أراضيها من أجل القيام بمناورات.

وكان كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد دعوا روسيا إلى سحب قواتها من شبه جزيرة القرم والحدود الأوكرانية. وجاء ذلك خلال لقاء جمع أمس رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي مع ماكرون في باريس، وشاركت فيه ميركل عن بعد.

كما دعا الرئيس الأوكراني إلى قمة يشارك فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى ماكرون وميركل، بهدف خفض التصعيد مع موسكو، وذلك ضمن "رباعية نورماندي" المعنية بتسوية النزاع في شرقي أوكرانيا.

وتخوض كييف حربا على الانفصاليين الموالين لموسكو التي تقول إنها لا تقدم لهم مساعدة عسكرية، نافية التهم التي توجهها إليها الدول الغربية منذ 2014. وتكثفت المواجهات منذ مطلع العام، مما تسبب في تقويض وقف إطلاق النار الموقع في يوليو/تموز 2020.

التصعيد الميداني

وعلى الصعيد الميداني، قال الجيش الأوكراني إنه رصد 16 خرقا لوقف إطلاق النار في إقليم دونباس شرقي البلاد لكن دون وقوع أي ضحايا، وأضاف الجيش الأوكراني أن الانفصاليين الموالين لروسيا أطلقوا النار باتجاه مواقع دفاعية تابعة له. وأوضح أنه رفع تقريرا بهذه الاعتداءات لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، وهي طرف من أطراف مراقبة وقف إطلاق النار.

من جهتها، قالت السلطات الانفصالية في مقاطعة دونيتسك جنوبي شرقي أوكرانيا إن الجيش الأوكراني قصف المنطقة 13 مرة في الساعات الـ24 الأخيرة. وكانت السلطات الانفصالية دعت أمس إلى عقد جلسة طارئة لمجموعة الاتصال المعنية بتسوية النزاع في جنوبي شرقي أوكرانيا.