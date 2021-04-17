كشفت عن اسمه وتفاصيل أخرى.. إيران تعلن هوية المشتبه به في هجوم نطنز

قال التلفزيون الإيراني إن وزارة الاستخبارات الإيرانية حددت هوية المشتبه فيه بهجوم منشأة نطنز النووية -الواقعة بمحافظة أصفهان وسط البلاد- الذي وقع الأحد الماضي.

ونشر التلفزيون صورة المشتبه فيه، مضيفا أنه يحمل اسم رضا كريمي، وأنه كان من العاملين في المنشأة وغادر البلاد قبل أيام من الهجوم.

وقال التلفزيون إن "الخطوات اللازمة والقانونية لاعتقاله وإعادته إلى البلاد جارية".

رضا كريمي المشتبه فيه بهجوم منشأة نطنز النووية (الصحافة الإيرانية)

وقال مراسل الجزيرة في طهران نور الدين الدغير إن المشتبه فيه إيراني عمره 43 عاما، مشيرا إلى أن إيران قد تطلب من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" (INTERPOL) اعتقاله وتسليمه، وذلك قد يأخذ مسارا قانونيا طويلا.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) الأميركية أوردت أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أكدوا دور إسرائيل في حادث منشأة نطنز.

وأصاب المنشأة النووية الأحد هجوم أعطب شبكة الكهرباء فيها، في وقت حمّلت فيه طهران تل أبيب المسؤولية عن "العمل التخريبي"، متوعدة بالرد.