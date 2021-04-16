أبرز التهديدات التي تواجه الأمن القومي الأميركي

أكد التقرير السنوي لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أن الصين تسعى لأن تصبح قوة عالمية؛ وذلك يعد التهديد الأكبر للأمن القومي الأميركي، في حين تشكل جهود روسيا لتقويض نفوذ واشنطن تحديا أيضا.

وذكر التقرير أنه في الوقت الذي تعد فيه الصين وروسيا التحديين الرئيسيين، فإن إيران وكوريا الشمالية تمثلان مصدر خطر أيضا على الأمن القومي الأميركي، لكن أنشطة إيران لا ترقى حتى الآن إلى مستوى تطوير سلاح نووي.

ووصفت كل من مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وليام بيرنز -خلال شهادة في الكونغرس- الصين بالمنافس الذي يتحدى الولايات المتحدة على عدة جبهات.