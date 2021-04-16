البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بإنديانابوليس الأميركية

منذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي قتل أكثر من 4 آلاف شخص بسلاح ناري في الولايات المتحدة

16/4/2021-|آخر تحديث: 16/4/202110:30 AM (مكة المكرمة)

أدى إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في وقت متأخر من مساء الخميس، وفقا لوسائل إعلام أميركية لم توضح خطورة الإصابات على الفور.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أكدت الشرطة سقوط ثمانية قتلى في حادث إطلاق النار.

وذكرت صحيفة "إنديانابوليس ستار" نقلا عن بيان للشرطة نشر عند الساعة 23.30 بالتوقيت المحلي أنه تم العثور على العديد من الضحايا في مكتب تابع لشركة فيديكس (FEDEX) قرب المطار الدولي للمدينة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" CNN نقلا عن ناطق باسم قوات الأمن أن هناك "عددا كبيرا من الضحايا".

تزامن ذلك مع مقتل مسلح بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه في مطار مدينة سان أنطونيو الدولي بولاية تكساس الأميركية، مما أدى إلى إغلاق المطار، الخميس، لبعض الوقت.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن قائد شرطة المدينة، ويليام مكمانوس.

وأوضح القائد أن الضباط تلقوا مكالمة عن مركبة تسير في الاتجاه الخاطئ على أحد الطرق بالمدينة، مشيرًا إلى أن السائق عندما وصل إلى المبنى "بي" بالمطار اصطدم بالشرطة، وقفز من السيارة وبدأ إطلاق النار بشكل عشوائي.

وقال ماكمانوس إن الشرطة ردت على النيران، مما أسفر عن إصابة المسلح بجروح؛ لينقل إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرًا بجروحه، مشيرا إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى.

وقالت الشرطة إن الرجل كان لديه الكثير من الذخيرة، وأكدت أنها كانت تراقب المشتبه به منذ فترة، وكانت لديه مشاكل نفسية.

وقبل أيام، ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بما اعتبره "وباء" أعمال العنف الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، معددا سلسلة حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة.

وقال في البيت الأبيض أمام ناجين من هذه الحوادث، إن "العنف باستخدام سلاح ناري في هذا البلد هو وباء، إنه عار دولي"، ودعا إلى منع الأفراد من اقتناء بنادق هجومية.

بايدن سبق أن وصف تصاعد العنف المسلح في بلده بالعار الدولي (رويترز)

خطة محدودة

وأعلن بايدن ووزير العدل ميريك غارلاند عن إجراءات محدودة للتصدي لتصاعد العنف المسلح في الولايات المتحدة.

وبين هذه التدابير، إجراء جديد يهدف إلى "وقف انتشار الأسلحة الخفية" التي تصنع بشكل يدوي وليس لها رقم تسلسلي.

وسيتم أيضا تشديد التدابير المتعلقة ببعض الأسلحة المزودة بقاعدة، ويمكن أن يعلقها مُطلق النار في ذراعه، وهي تقنية استخدمت في إطلاق نار وقع أخيرا في كولورادو.

كذلك، طلب الرئيس الأميركي إعداد تقرير شامل عن تجارة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ العام 2000.

وتظهر الأرقام أن عام 2020 وحده شهد مقتل أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة، بحسب موقع منظمة "غان فايولنس أركايف".

وأحصت هذه المنظمة 611 عملية "إطلاق نار جماعي" أي التي توقع 4 ضحايا على الأقل عام 2020، مقابل 417 السنة السابقة.

ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي قتل أكثر من 4 آلاف شخص بسلاح ناري.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

ندد بـ"وباء" أعمال العنف المسلح.. بايدن يكشف عن خطة محدودة لمكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة النارية

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بما اعتبره “وباء” أعمال العنف الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، معددا سلسلة حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة.

أبرز التهديدات التي تواجه الأمن القومي الأميركي

أكد التقرير السنوي لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أن الصين تسعى لأن تصبح قوة عالمية؛ وذلك يعد التهديد الأكبر للأمن القومي الأميركي، في حين تشكل جهود روسيا لتقويض نفوذ واشنطن تحديا أيضا.

المزيد من أخبار

الصوم عند الشعوب.. ممارسة عابرة للحقب والأديان والثقافات

الصوم عند الشعوب.. ممارسة عابرة للحقب والأديان والثقافات (الجزيرة)

"اكتشاف المجهول".. أسرار السكان الأصليين في أعالي الأنديز وغابات الأمازون

Terraces are seen next to the Inca citadel of Machu Picchu in Cusco December 2, 2014. Machu Picchu, a UNESCO World Heritage Site, is Peru's top tourist attraction, with the government limiting tourists to 2,500 per day due to safety reasons and concerns over the preservation of the ruins. REUTERS/Enrique Castro-Mendivil (PERU - Tags: SOCIETY TRAVEL ENVIRONMENT) (رويترز)

بعد العقوبات الأميركية الجديدة عليها.. موسكو تلوح برد "لا مفرّ منه" وواشنطن تهدد بمواصلة التصعيد

ماريا زاخاروفا: على واشنطن أن تدرك أنها ستدفع ثمن تدهور العلاقات بين البلدين (الأناضول-أرشيف)

ميانمار.. المعارضة تشكل حكومة مناهضة للانقلاب ودعوات لـ"إضراب صامت" حدادا على القتلى

احتجاج ضد الانقلاب العسكري على البلاد في مدينة يانغون (رويترز)
الأكثر قراءة

أشعل مواقع التواصل عراقيا.. خطأ الكاظمي في رسم العلم على وجه طفل خلال حفل إفطار بالقصر الجمهوري

الكاظمي يرسم علم بلاده خطأ على وجه أحد الأطفال (مواقع التواصل)

جمع الخشوع مع الشجن.. المنشاوي القارئ الباكي الذي هز القلوب بالقرآن

عاش الشيخ المنشاوي عمرا قصيرا نسبيا بالمقارنة بتأثيره الهائل (مواقع التواصل)

فورين أفيرز: ماذا يعني الانسحاب الأميركي من أفغانستان؟

مقاتلون من حركة طالبان الأفغانية (مواقع التواصل الاجتماعي)

عقب طرد الدبلوماسيين الروس.. بايدن: أخبرت بوتين أن بإمكاننا الذهاب إلى ما هو أبعد من العقوبات

بايدن أخبر نظيره الروسي أن بإمكان واشنطن الذهاب إلى ما هو أبعد من العقوبات (الجزيرة)