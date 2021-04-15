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خلف قتيلا وجرحى.. انفجار عنيف يهز سوقا مزدحمة في بغداد

الانفجار وقع في سوق مزدحمة وحصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع

حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بسبب ازدحام السوق عند وقوع الانفجار (الأناضول)
حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بسبب ازدحام السوق عند وقوع الانفجار (الأناضول)
15/4/2021-|آخر تحديث: 15/4/202103:58 PM (مكة المكرمة)

قتل عراقي وجرح 12 آخرون بانفجار عبوة لاصقة داخل سيارة مركونة في سوق شعبية بحي الحبيبية التابع لمدينة الصدر شرقي بغداد.

وقالت مصادر أمنية إن الانفجار خلف دمارا وتسبب في اندلاع النيران وتصاعد  سحب الدخان، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد النيران، بينما تم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.

وقال مراسل الجزيرة في بغداد إن خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، تحدثت عن سقوط قتيل وإصابة 12 آخرين جراء الانفجار، دون أن تحدد سببه.

ونقل المراسل عن شهود عيان أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، وأن السيارة انفجرت جراء هذا الانفجار، وأكدوا أن السوق كانت مزدحمة عند الانفجار، مما يرجح ارتفاع الضحايا خلال الساعات القادمة.

وبث نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو جديدة للانفجار.

يأتي ذلك في وقت بدأ فيه الجيش العراقي عملية تمشيط واسعة، استهدف من خلالها مواقع لتنظيم الدولة شمالي بغداد في أعالي محافظة ديالى.

وقال الجيش العراقي إن مسلحين تابعين للتنظيم يتحصنون في المنطقة ويشكلون تهديدا لها.

وتأتي هذه العمليات بعد مباحثات جديدة بين بغداد وواشنطن، اتفق فيها الطرفان على تغيير طبيعة وجود القوات الأميركية في العراق.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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