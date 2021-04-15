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بالتزامن مع احتفالات قيام إسرائيل.. أول وفد حكومي سوداني يزور تل أبيب

رجحت المصادر لموقع "سودان تريبيون" أن يكون وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالبارئ ضمن وفد الحكومة الذي سيزور تل أبيب، والذي سيضم أيضا عسكريين وأمنيين وسياسيين

السودان أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تطبيع علاقاته مع إسرائيل عقب وساطة واشنطن (الأوروبية)
السودان أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تطبيع علاقاته مع إسرائيل عقب وساطة واشنطن (الأوروبية)
15/4/2021

نقل موقع "سودان تريبيون" السوداني (Sudan Tribune) عن مصادر وصفها بالمطلعة أن وفدا رسميا سودانيا سيزور إسرائيل غدا الجمعة أو بعد غد السبت بالتزامن مع الاحتفال بـ"العيد الوطني الإسرائيلي" الـ73، في حين وصف مجلس الدفاع والأمن السوداني المعلومات المتعلقة بزيارة الوفد الحكومي بأنها غير دقيقة.

ورجحت المصادر للموقع الإخباري السوداني أن يكون وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالبارئ ضمن وفد الحكومة السودانية، والذي سيضم أيضا عسكريين وأمنيين وسياسيين.

وقالت المصادر نفسها إن الزيارة الرسمية الأولى للمسؤولين السودانيين إلى تل أبيب جرت جدولتها بشكل مقصود، لكي تتزامن مع الاحتفالات بـ"قيام إسرائيل".

بالمقابل، قال مجلس الدفاع والأمن السوداني -وهو أعلى هيئة أمنية في البلاد، في اجتماع له اليوم- إنه يستنكر ما تناولته الوسائط الإعلامية من أخبار حول زيارة وفد حكومي إلى إسرائيل. وأضاف المجلس أن المعلومات التي نشرت غير دقيقة، غير أن المجلس لم يقدم أي توضيحات بهذا الشأن.

وكانت وكالة رويترز للأنباء أوردت قبل يومين نقلا عن مصدرين أن الخرطوم تعتزم مؤقتا إرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل تأكيدا للعلاقات التي أقيمت بين البلدين في العام الماضي بوساطة إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأوضح أحد المصدرين، طالبا ألا ينشر اسمه أو جنسيته، أن الوفد السوداني سيضم مسؤولين في الأمن والمخابرات.

وكان السودان أعلن في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 تطبيع علاقاته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

وفي الأسبوع الماضي، أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون يجيز إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958، والذي يمنع إقامة أي علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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