أعلن نادي خبات لكرة القدم في أربيل بإقليم كردستان العراق عن تفاجئه بأن أحد لاعبيه ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضح رئيس النادي نريمان قهار في تصريح صحفي أن أحد عناصر خلية تنظيم الدولة التي بث أمن الإقليم اعترافات أفرادها قبل يومين كان أحد اللاعبين بالنادي.

وأول أمس الاثنين، بثت السلطات الأمنية في إقليم كردستان مقطعا مصورا تضمن اعترافات خلية لتنظيم الدولة مكونة من 5 أشخاص حول التخطيط لشن هجمات في أربيل، ومن بين هؤلاء كان فراس حسين اللاعب في نادي خبات لكرة القدم، والذي ينشط في الدوري المحلي بإقليم كردستان.

وأوضح قهار أن فراس هو أحد لاعبي النادي لفترة طويلة، وكان اللاعب الوحيد من المكون العربي في النادي، مشيرا إلى أنه كان لاعبا جيدا ويتمتع بمهارات عالية في خط الهجوم.

وأضاف أن فراس كان يلعب لصالح نادي خبات منذ 2010 لكن بعد سيطرة تنظيم الدولة على الموصل انقطع عن النادي لفترة، قبل أن يعود إليه مرة أخرى.

وقال رئيس نادي خبات إن فراس تعرض للإصابة قبل 4 أسابيع تقريبا "ولم أره منذ ذلك الحين، وقد سمعت نبأ اعتقاله، حتى شاهدنا فيديو الاعتراف".