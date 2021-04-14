كانت وسائل إعلام عراقية مقربة من فصائل مسلحة، قالت إن مجموعة مسلحة استهدفت موقعا تابعا للموساد في مدينة أربيل.

نفى جوتیار عادل المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق -للجزیرة‌- خبر استهداف مقر للموساد في الإقليم.

وكانت وسائل إعلام عراقية وأخرى عربية مقرّبة من فصائل مسلحة تسمي نفسها "فصائل المقاومة"، قالت إن مجموعة مسلحة استهدفت موقعا تابعا للموساد الإسرائيلي في مدينة أربيل مركز إقليم كردستان العراق.

وأضافت وسائل الإعلام هذه أن الهجوم وقع على ما قالت إنه مركز للرصد والعمليات للموساد، وأدى إلى مقتل عدد من العاملين فيه. ولم يرد أي رد رسمي من قبل تل أبيب.

وقال جوتيار عادل "نؤكد أن هذه التقارير عارية عن الصحة تماما، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية على أراضيه، وأن غاية نشر تقارير كهذه: استهداف تآمري واضح ضد الإقليم وعمليته السياسية".

وتزامن ذلك مع اتهام مسؤولين إسرائيليين لإيران بالمسؤولية عن هجوم على سفينة مملوكة لإسرائيل قبالة ساحل الإمارات.

وقال المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى إنهم على علم بالتقارير بشأن تعرض السفينة الإسرائيلية لهجوم قبالة الإمارات.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن سفينة إسرائيلية تعرّضت للاستهداف بالقرب من إمارة الفجيرة الإماراتية.

ونقلت عن مصادر لم تكشف عن هويتها، قولها إن اسم السفينة المستهدفة "هايبيرن"، وهي تابعة لشركة "بي سي سي" (pcc) الإسرائيلية.