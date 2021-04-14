اتفاق ليبي يوناني على بدء محادثات بشأن ترسيم حدودهما البحرية في المتوسط

تركيا وليبيا أبرمتا الاثنين 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة، في مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس -اليوم الأربعاء بعد اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي- إن البلدين اتفقا على إجراء محادثات بشأن ترسيم مناطقهما البحرية في البحر المتوسط.

وفي بيان بعد الاجتماع، قال ميتسوتاكيس إنهما "اتفقا على استئناف المحادثات بين اليونان وليبيا فورا، بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية".

وأضاف أن اليونان تسعى إلى إعادة ضبط العلاقات مع ليبيا التي توترت بسبب توقيع حكومة طرابلس اتفاق الحدود البحرية عام 2019 مع تركيا.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي -أمس الثلاثاء- العاصمة اليونانية أثينا، في زيارة رسمية تلبية لدعوة رسمية من رئيسة البلاد.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة -في وقت متأخر الثلاثاء، عبر تغريدة على صفحتها بموقع تويتر- إن الزيارة "ستبدأ بلقاء السيدة رئيسة الجمهورية إيكاتيريني ساكيلاروبولو والسيد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

ولم تكشف وهيبة عن مدة الزيارة، لكن يتوقع أن تستغرق يومين، وفق مصدر من المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فضل عدم نشر اسمه.

وتأتي زيارة المنفي إلى اليونان عقب تلقيه دعوة رسمية من ساكيلاروبولو، يوم الأحد، وفق وهيبة.

وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، وصل رئيس الوزراء اليوناني إلى العاصمة طرابلس في زيارة رسمية، التقى خلالها المنفي ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وتؤكد أنقرة اتخاذ التدابير اللازمة حيال أي خطوة أحادية الجانب لا تراعي الحقوق والمصالح التركية.

والاثنين، أبرمت تركيا وليبيا 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة، في مراسم حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وسبق لصحيفة لوموند الفرنسية (Le Monde) الأسبوع الماضي أن قالت إن ميتسوتاكيس دعا حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة أثناء اجتماعه برئيسها عبد الحميد الدبيبة، إلى إنهاء اتفاقية 2019 البحرية الموقعة مع أنقرة، وقال "فليبق مَن حاولوا التشكيك في علاقاتنا في الماضي في الخلفية".

وذكرت الصحيفة أن الأوروبيين يؤيدون أثينا في مسألة الحدود البحرية، وأوردت رد الدبيبة على ميتسوتاكيس بالتأكيد "على أهمية أي اتفاق يمكن أن يقدم حلولا مناسبة، مع الحفاظ على حقوق ليبيا واليونان وتركيا".

وكان الأميرال جهاد يايجي رئيس أركان القوات البحرية التركية السابق، قد أكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التركية الليبية كانت خيارا إستراتيجيا من قبل ساسة البلدين، وأن هذه الاتفاقية منحت ليبيا 39 ألف كيلومتر من المياه.

وأضاف: لو أن ليبيا وقعت الاتفاقية مع اليونان، ما كان لها أن تحصل على هذه المسافة المائية الكبيرة، مشددا في السياق ذاته على أن اليونان تريد نهب المساحات المائية الخاصة بليبيا ومصر والدول العربية.

وأوضح الجنرال التركي أن المعارضة الليبية وقفت على أهمية اتفاقية ترسيم الحدود التركية الليبية، وأن الحكومات الليبية المقبلة لا يمكنها أن تتخلى عن هذه المكتسبات الوطنية المهمة.

وشدد الخبير التركي على أن وزير الخارجية اليوناني صرح بأن سياسة بلاده في منطقة شرق المتوسط تقوم على هدفين رئيسيين يتمثلان في إلغاء الاتفاقية بين تركيا وليبيا، وسحب القوات التركية والعمال الأتراك من ليبيا.