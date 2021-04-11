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في 22 دولة.. مبادرة للهلال الأحمر القطري لتوفير لقاح كورونا لملايين النازحين واللاجئين

ستبدأ مبادرة توفير اللقاح غدا 12 أبريل/نيسان الجالي وتستمر لثلاثة أعوام، وتقدر ميزانية المبادرة بمئة مليون دولار

جانب من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن (غيتي)
جانب من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن (غيتي)
11/4/2021

أعلن الهلال الأحمر القطري عن مبادرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم توفير لقاح كوفيد-19 لصالح 3 ملايين و650 ألف شخص من اللاجئين والنازحين والمهاجرين في 22 دولة أغلبها في المنطقة العربية والإسلامية، وذلك بالنظر إلى أن تلك الفئات هي الأشد ضعفا في المجتمعات التي تعيش فيها.

وستبدأ مبادرة توفير اللقاح يوم 12 أبريل/نيسان الحالي وتستمر لثلاثة أعوام، وتقدر ميزانية المبادرة بمئة مليون دولار.

وإضافة إلى فئات اللاجئين والنازحين والمهاجرين، تستهدف مبادرة توفير لقاح كوفيد-19 العاملين في المجال الإنساني في الصفوف الأمامية، والذين يتعاملون مع اللاجئين والنازحين والمهاجرين، وخاصة العاملين والمتطوعين في الجمعيات الوطنية.

وتتضمن حملة الهلال الأحمر القطري مناصرة دولية واسعة تشمل عددا من الجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية والمؤسسات القطرية، إضافة إلى حملة شعبية واسعة لحشد الدعم والتأييد على مستوى الدول والمؤسسات والأفراد، بالشراكة مع وسائل الإعلام الدولية والمحلية.

صندوق ومؤتمر

وتشمل محاور المبادرة إنشاء صندوق دولي لدعم توفير لقاحات كورونا لصالح اللاجئين والنازحين والمهاجرين، وعقد مؤتمر دولي لمناقشة أوضاع اللاجئين والنازحين والمهاجرين خلال أزمة جائحة كورونا، إضافة إلى حملة مناصرة وتأييد ثقافية مجتمعية للتحفيز على دعم المبادرة والترويج لرسائلها الإنسانية.

وأضاف الهلال الأحمر أنه سيتم الإعلان يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 عن عدد الذين تم تطعيمهم ضمن هذه المبادرة، وذلك بمناسبة انطلاق كأس العالم لكرة القدم في قطر، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية برمتها.

المصدر : الجزيرة

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