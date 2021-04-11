هلال رمضان.. إعادة تحري الرؤية اليوم بالسعودية وقطر والكويت وإعلان الثلاثاء غرة الشهر بمصر وتونس

المحكمة العليا السعودية أشارت إلى أن أحدا لم يشهد برؤية هلال شعبان مساء 29 رجب الماضي، ولذلك فقد دعت المسلمين إلى تحري رؤية هلال رمضان يومي الأحد والاثنين.

أعلن عدد من الدول العربية أن يوم، الثلاثاء، هو غرة شهر رمضان المبارك بعدما تعذرت رؤية الهلال مساء أمس، بينما أعلنت دول أخرى أنها ستعيد تحري الرؤية اليوم الاثنين، لأن دخول شهر شعبان لم يكن قد ثبت مساء 29 رجب.

وقالت دور الإفتاء في مصر وتونس ولبنان، وكذلك ديوان الوقف السني في العراق إنه قد تعذرت رؤية الهلال مساء الأحد، ولذلك فإن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، ويكون الثلاثاء أول أيام رمضان.

أما السعودية، فقد نقلت وسائل إعلامها بيانا للمحكمة العليا جاء فيه أنها عقدت جلسة مساء الأحد، "ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة".

وأضاف البيان أنه "للأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها، ستعقد إن شاء الله تعالى جلسة مساء اليوم، وتصدر قرارا بهذا الشأن".

لماذا يعاد تحري الرؤية؟

وكانت المحكمة قد دعت في إعلان سابق عموم المسلمين إلى تحري رؤية هلال رمضان يومي الأحد والاثنين، وإبلاغ أقرب محكمة حال رصده، موضحة أنه "لم يشهد أحد برؤية هلال شهر شعبان مساء السبت 29 رجب لعام 1442 للهجرة، رغم ترائيه، وقد تضمنت محاضر لجان الترائي أن الجو كان مغبرا في معظم المراصد تلك الليلة".

وأضافت أنه "بناء عليه وعلى ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات، اتباعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن المحكمة ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد الـ29 من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، فإن لم يُرَ، فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الاثنين الموافق لـ30 من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، الـ29 من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا".

وفي دولة قطر، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن لجنة تحري رؤية الهلال اجتمعت أمس، "ونظرا لعدم ثبوت دخول شهر شعبان مساء يوم 29 رجب، فلم يتقدم أحد للإدلاء بالشهادة وعليه رأت اللجنة استمرار عملها، وإعادة تحري الرؤية الاثنين".

اجتمعت اللجنة اليوم ونظراً لعدم ثبوت دخول شهر شعبان مساء يوم 29 رجب، فلم يتقدم اليوم أحدُ للإدلاء بالشهادة

وعليه رأت اللجنة استمرار عملها، وإعادة تحري الرؤية يوم غدً.#وزارة_الأوقاف#انا_ملتزم_بالكمامة — وزارة الأوقاف – قطر (@AwqafM) April 11, 2021

وفي الكويت، قررت هيئة الرؤية الشرعية استئناف اجتماعها اليوم بشأن تحري الرؤية، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس الهيئة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل قوله إن الهيئة اجتمعت مساء الأحد "ولم يتقدم أحد، فقررت الهيئة استمرار اجتماعها إلى يوم غد في تمام الساعة 6:30 مساء".

وفي اليمن أيضا، أعلن وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة في بيان نشر على صفحة الوزارة بموقع فيسبوك أن تحري رؤية الهلال سيجري الاثنين.

وفي العراق، أعلنت المراجع الشيعية في بيانات منفصلة أنها ستتحرى هلال رمضان مساء الاثنين.