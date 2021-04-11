البث الحي
أخبار|مصر

هلال رمضان.. إعادة تحري الرؤية اليوم بالسعودية وقطر والكويت وإعلان الثلاثاء غرة الشهر بمصر وتونس

المحكمة العليا السعودية أشارت إلى أن أحدا لم يشهد برؤية هلال شعبان مساء 29 رجب الماضي، ولذلك فقد دعت المسلمين إلى تحري رؤية هلال رمضان يومي الأحد والاثنين.

تحري رؤية الهلال في القاهرة (رويترز)
تحري رؤية الهلال في القاهرة (رويترز)
11/4/2021-|آخر تحديث: 12/4/202105:36 AM (مكة المكرمة)

أعلن عدد من الدول العربية أن يوم، الثلاثاء، هو غرة شهر رمضان المبارك بعدما تعذرت رؤية الهلال مساء أمس، بينما أعلنت دول أخرى أنها ستعيد تحري الرؤية اليوم الاثنين، لأن دخول شهر شعبان لم يكن قد ثبت مساء 29 رجب.

وقالت دور الإفتاء في مصر وتونس ولبنان، وكذلك ديوان الوقف السني في العراق إنه قد تعذرت رؤية الهلال مساء الأحد، ولذلك فإن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، ويكون الثلاثاء أول أيام رمضان.

Posted by ‎ديـوان الإفـتـاء بالجمـهوريـة التـونسيـة‎ on Sunday, April 11, 2021

أما السعودية، فقد نقلت وسائل إعلامها بيانا للمحكمة العليا جاء فيه أنها عقدت جلسة مساء الأحد، "ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة".

وأضاف البيان أنه "للأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها، ستعقد إن شاء الله تعالى جلسة مساء اليوم، وتصدر قرارا بهذا الشأن".

لماذا يعاد تحري الرؤية؟

وكانت المحكمة قد دعت في إعلان سابق عموم المسلمين إلى تحري رؤية هلال رمضان يومي الأحد والاثنين، وإبلاغ أقرب محكمة حال رصده، موضحة أنه "لم يشهد أحد برؤية هلال شهر شعبان مساء السبت 29 رجب لعام 1442 للهجرة، رغم ترائيه، وقد تضمنت محاضر لجان الترائي أن الجو كان مغبرا في معظم المراصد تلك الليلة".

وأضافت أنه "بناء عليه وعلى ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات، اتباعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن المحكمة ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد الـ29 من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، فإن لم يُرَ، فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الاثنين الموافق لـ30 من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، الـ29 من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا".

وفي دولة قطر، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن لجنة تحري رؤية الهلال اجتمعت أمس، "ونظرا لعدم ثبوت دخول شهر شعبان مساء يوم 29 رجب، فلم يتقدم أحد للإدلاء بالشهادة وعليه رأت اللجنة استمرار عملها، وإعادة تحري الرؤية الاثنين".

وفي الكويت، قررت هيئة الرؤية الشرعية استئناف اجتماعها اليوم بشأن تحري الرؤية، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس الهيئة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل قوله إن الهيئة اجتمعت مساء الأحد "ولم يتقدم أحد، فقررت الهيئة استمرار اجتماعها إلى يوم غد في تمام الساعة 6:30 مساء".

وفي اليمن أيضا، أعلن وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة في بيان نشر على صفحة الوزارة بموقع فيسبوك أن تحري رؤية الهلال سيجري الاثنين.

وفي العراق، أعلنت المراجع الشيعية في بيانات منفصلة أنها ستتحرى هلال رمضان مساء الاثنين.

للتوضيح وإجابة على الاستفسارات: شكلنا لجنة من فلكيين وقضاة وعلماء وقررت هذه اللجنة أن التحري سيكون يوم غدٍ الإثنين…

Posted by ‎وزارة الأوقاف والإرشاد‎ on Sunday, April 11, 2021

 

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

رابط خارجي

تحري هلال رمضان.. من يعلن الصوم أولاً؟

يولد هلال شهر رمضان المبارك 2021 صباح يوم الاثنين 12 أبريل/نيسان، وسيعلن الثلاثاء أول أيام رمضان (حسابيا ورؤية)، فكيف ستفعل الدول التي لن ترى الهلال مساء الاثنين، هل ستصوم الأربعاء؟

المزيد من أخبار

أردوغان: سنواصل دعم الحكومة الشرعية في ليبيا ولن ندعم أي حكومة انقلابية

بعد اشتباكات أوقعت عشرات الضحايا.. البرهان يصل غرب دارفور لتفقد الوضع الأمني

البرهان سيقف على تداعيات أحداث العنف القبلية (الأناضول)

معتز مطر لـ"الجزيرة نت": النظام المصري أصر على إسكات صوتي وقد أغادر تركيا

معتز مطر حقق نجاحا كبيرا ببرنامجه على قناة الشرق طوال السنوات الماضية (مواقع التواصل)

زيارة وزير الدفاع الأميركي لتل أبيب.. أين تلتقي وتفترق واشنطن وتل أبيب حول إيران؟

رسائل مهمة حملها وزير الدفاع الأميركي (يسار) لنتنياهو خصوصا في ملف التصعيد مع إيران. (الجزيرة)
الأكثر قراءة

تراويح هذا العام.. 10 دول عربية تسمح بها في المساجد و5 أخرى تقرر إقامتها بالمنازل

المسجد الحرام بمكة المكرمة (رويترز)

نيويورك تايمز: هجوم نطنز أدى إلى تدمير كلي لشبكة الطاقة بالمنشأة

صورة قمر صناعي عن قرب لمبنى تضرر من حريق سابق في منشأة نطنز النووية (رويترز)

مشاكل اللقاحات.. أول اعتراف للصين بمحدودية فعالية لقاحها وإسرائيل تكشف ضعف لقاح فايزر أمام الفيروس الأفريقي المتحور

الصين تقول إنها تعمل على "تحسين" عملية التطعيم من خلال تغيير عدد الجرعات والفترة الزمنية بينها (رويترز)

الفلوجة والرمادي اليوم مدينتان مختلفتان عما كانتا عليه قبل 17 عاما.. كيف تحقق ذلك؟ 

(الجزيرة)