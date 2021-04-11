نشر صحيفة "ديلي تلغراف" (The Telegraph) تقريرا يسلط الضوء على بعض الحقائق التي قد لا تكون معروفة لدى كثير من الناس عن الأمير الراحل فيليب، زوجِ ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الذي توفي أول أمس الجمعة 9 أبريل/نيسان عن عمر يناهز 99 عاما في قصر وندسور.
ووفقا للصحيفة، فإن الأمير فيليب الذي اعتزل الحياة العامة في أغسطس/آب 2017، بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف التزام عام رسمي منذ اعتلاء زوجته العرش عام 1952، عرف عنه اهتمامه الشديد بالبيئة والسعي للحفاظ على الحياة البرية والبحث العلمي، إضافة إلى عمله السابق في القوات المسلحة.
إليك 10 أمور أوردتها الصحيفة عن الأمير الراحل قد لا تعرفها عن حياته الحافلة بالأحداث:
- ولد الأمير فيليب -دوق إدنبرة- على طاولة مطبخ في منزل صيفي للعائلة المالكة باليونان، في جزيرة كورفو اليونانية في 10 يونيو/حزيران 1921. وقد بدأت علاقته بالملك قبل زواجه بالملكة إليزابيث الثانية بوقت طويل، فهو الابن الأصغر والوحيد للأمير أندرو أمير اليونان والدانمارك، والأميرة أليس أميرة باتنبرغ وحفيدة الملكة فكتوريا ملكة بريطانيا. منذ ولادته، حمل الأمير فيليب لقب أمير اليونان والدانمارك، وكان في خط الخلافة لكلا العرشين.
- عندما كان رضيعا، أُجبر عمه الملك قسطنطين الأول على التنازل عن العرش، وألقي القبض على والده، وتم إجلاء الأمير فيليب -الذي كان عمره حينها 18 شهرا- من اليونان على متن سفينة تابعة للبحرية البريطانية. واستقرت عائلته في باريس، حيث التحق الأمير الشاب بالمدرسة، قبل أن ينتقل إلى إنجلترا وأسكتلندا لمواصلة تعليمه.
- في الـ16 من عمره توفيت شقيقته الكبرى سيسيل، التي كانت أقرب شقيقاته الأربع إليه، في حادث تحطم طائرة.
- التقى الأمير فيليب الملكة إلزابيث أول مرة عندما كان عمره 14 عاما، وكان عمرها 8 أعوام، في حفل زفاف ابنة عمه الأميرة مارينا اليونانية على دوق كنت عام 1934. وتقدم لخطبتها في عام 1946، وتزوجا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1947.
- تم تكريمه من قبل البحرية الملكية البريطانية لأدائه خلال الحرب العالمية الثانية، وورد ذكر اسمه في برقيات الأخبار خلال الحرب نظرا لشجاعته، كما نال وسام الشجاعة اليوناني تكريما لإنجازاته خلال الحرب.
- في عام 1957، تمكن الدوق فيليب من عبور القطب الجنوبي، حيث كان في رحلة حول العالم على متن سفينة، ليصبح بذلك أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يعبر القطب الجنوبي.
- كان طيارا محبا لمهنته، وقد حصل على أول رخصة للطيران من سلاح الجو الملكي عام 1953، وبعدها على رخصة لقيادة الطائرات المروحية عام 1956، كما حصل على رخصة خاصة للطيران عام 1959. وخلال 4 عقود من ممارسة الطيران، أكمل الأمير فيليب أكثر من 5 آلاف ساعة من الطيران، وكان أول فرد من العائلة المالكة يقود طائرة مروحية من قصر باكنغهام.
- كان أول فرد من العائلة المالكة يظهر في مقابلة تلفزيونية، وذلك عام 1961 خلال مقابلة مع قناة بي بي سي (BBC).
- كان لدى الأمير فيليب اهتمام كبير بالفن، وكان يرعى المناسبات المتعلقة به ويجمع الأعمال الفنية، وكان يحب رسم المناظر الطبيعية بالألوان الزيتية.
- ألف الدوق فيليب عدة كتب خلال حياته ونشرها باسمه، من بينها: طيور من بريطانيا (Birds from Britannia ) الذي نشر عام 1962، والبقاء أو الانقراض: موقف مسيحي من البيئة (Survival or Extinction: A Christian Attitude to the Environment ) الذي نشر عام 1989.