نشر صحيفة "ديلي تلغراف" (The Telegraph) تقريرا يسلط الضوء على بعض الحقائق التي قد لا تكون معروفة لدى كثير من الناس عن الأمير الراحل فيليب، زوجِ ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الذي توفي أول أمس الجمعة 9 أبريل/نيسان عن عمر يناهز 99 عاما في قصر وندسور.

ووفقا للصحيفة، فإن الأمير فيليب الذي اعتزل الحياة العامة في أغسطس/آب 2017، بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف التزام عام رسمي منذ اعتلاء زوجته العرش عام 1952، عرف عنه اهتمامه الشديد بالبيئة والسعي للحفاظ على الحياة البرية والبحث العلمي، إضافة إلى عمله السابق في القوات المسلحة.

إليك 10 أمور أوردتها الصحيفة عن الأمير الراحل قد لا تعرفها عن حياته الحافلة بالأحداث: