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أخبار|يمن

التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية وسقوط قتلى بمواجهات مع الحوثيين في حجة

المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو قواته إلى أن تبقى على أهبة الاستعداد لمواجهة التحديات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وإبقاء جميع الاحتمالات مفتوحة

عناصر من الجيش اليمني على جبهات القتال غرب البلاد (الأوروبية-أرشيف)
عناصر من الجيش اليمني على جبهات القتال غرب البلاد (الأوروبية-أرشيف)
10/4/2021

قالت وكالة الأنباء السعودية إن التحالف بقيادة السعودية اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون تجاه المملكة، في حين سقط عدد من القتلى بينهم جنود سودانيون في مواجهات بمحافظة حَجّة شمال غربي اليمن.

ونقلت الوكالة عن بيان للتحالف قوله إن محاولات الحوثيين التي وصفها بالعدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين.

وأشار التحالف إلى أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وأعلن التحالف أمس تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه منطقة جازان جنوب غربي السعودية، في حين أعلن الحوثيون استهداف مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة بطائرة مسيرة.

وكثف الحوثيون مؤخرا إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدميرها.

مسلحون حوثيون قرب صنعاء  (الأوروبية)

قتلى سودانيون

وفي محافظة حَجّة شمال غربي اليمن، قالت مصادر عسكرية يمنية للجزيرة إن عددا من الجنود السودانيين المشاركين ضمن التحالف المساند للجيش اليمني قتلوا خلال مواجهات مع الحوثيين.

كما سقط قتلى وجرحى من الجيش اليمني والحوثيين خلال تلك المواجهات.

وأضافت المصادر أن طائرات التحالف السعودي الإماراتي شنت غارات جوية استهدفت تجمعات للحوثيين في المحافظة، في حين لم يصدر من جانب الحوثيين أي تعليق بشأن تلك المواجهات.

احتمالات مفتوحة

من جانب آخر، دعا المجلس الانتقالي الجنوبي قواته إلى أن تبقى على أهبة الاستعداد لمواجهة التحديات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وإبقاء جميع الاحتمالات مفتوحة. وندد المجلس بما سماها الأعمال الهادفة لخلق الفوضى وإقلاق السكينة العامة.

كما ندد بما قال إنها اعتداءات مستمرة على قوات الحزام الأمني في مديرية أحور، وخبر المراقشة بمديرية خنفر، بهدف فرض واقع جديد على الأرض يمكن من الوصول بحرية إلى الساحل والمناطق الأخرى.

وقال إن هذه التحركات تعد تحديا سافرا لاتفاق الرياض وجهود التهدئة الهادف لتهيئة الظروف لعملية التسوية الشاملة، وأضاف المجلس أن هناك أجندة مشبوهة وغير مشروعة تدخل ضمن مخطط إعلان الحرب على الجنوب.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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