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لجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها الأول في الرياض

الاجتماعات تأتي تنفيذا لإرادة قيادتي البلدين وما تضمنه بيان قمة العلا (الجزيرة)
الاجتماعات تأتي تنفيذا لإرادة قيادتي البلدين وما تضمنه بيان قمة العلا (الجزيرة)
1/4/2021

أفادت وكالة الأنباء القطرية ببدء أعمال الاجتماع الأول للجنة المتابعة القطرية السعودية في وزارة الخارجية السعودية بالعاصمة الرياض، وذلك تنفيذا لمخرجات بيان قمة العلا في يناير/كانون الثاني الماضي.

وترأس الاجتماع من الجانب القطري السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، فيما ترأسه من الجانب السعودي عيد الثقفي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية.

وتأتي اجتماعات اللجنة تنفيذا لإرادة قيادتي البلدين، وما تضمنه بيان قمة العلا، وتجسيدا للروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وكان قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي قد وقعوا في يناير/كانون الثاني الماضي البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 التي عقدت في محافظة العلا بالسعودية، وأكد البيان على تطوير العلاقات الراسخة واحترام مبادئ حسن الجوار.

ورحب البيان بعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز وحدة الصف والتماسك بين الدول الأعضاء، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر : الجزيرة

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