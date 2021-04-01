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بالفيديو.. اعتقال رجل في الحرم المكي ردد شعارات داعمة لتنظيم الدولة

الرجل أثار فزع المصلين بالحرم خلال ترديده الهتافات (مواقع التواصل)
الرجل أثار فزع المصلين بالحرم خلال ترديده الهتافات (مواقع التواصل)
1/4/2021

أعلنت السعودية اليوم الخميس ضبط رجل يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات "مؤيدة لجماعات إرهابية" في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن متحدث باسم شرطة منطقة مكة (لم تسمه) أن قوة أمن الحرم المكي الشريف رصدت شخصا يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء، في الدور الأول من المسجد.

وأضاف المتحدث أن قوة الأمن أوقفت الرجل على الفور، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، من دون مزيد من التفاصيل.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الرجل كان يردد عبارات مؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية، وأظهر فيديو متداول لحظة ترديده الهتافات داخل الحرم، قبل أن تلقي شرطة الحرم القبض عليه بمساعدة مصلين في المسجد.

المصدر : وكالة الأناضول + وكالة سند

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