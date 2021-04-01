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النيابة العامة تلزم نتنياهو بحضور جلسة محاكمته المقبلة

القانون الإسرائيلي لا يلزم نتنياهو بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا (غيتي)
القانون الإسرائيلي لا يلزم نتنياهو بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا (غيتي)
1/4/2021

ألزمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الخميس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحضور جلسة استئناف محاكمته بتهم الفساد، والتي ستعقد الاثنين المقبل.

وتستأنف المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية الاثنين النظر في لائحة الاتهام المقدمة ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن النيابة العامة أعلنت أنها تلزم نتنياهو بالمثول أمام القضاة لدى استئناف محاكمته في المحكمة المركزية حين تنطلق مرحلة الاستماع إلى البينات.

واستدركت بقولها إنه ومع ذلك تركت النيابة العامة للمحكمة القرار حول إرغام نتنياهو على حضور جلسات أخرى، خاصة تلك التي من المقرر أن يدلي فيها أحد الشهود -وهو مدير عام موقع "والا" الإسرائيلي سابقا إيلان يشوعا- بإفادته.

وستتزامن الجلسة مع عقد الرئيس رؤوفين ريفلين مشاورات مع قادة الأحزاب الفائزة بالانتخابات، لتحديد هوية النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع 2020.

وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، واستؤنفت في 8 فبراير/شباط الماضي، وتم تحديد موعد استئناف جلساتها الاثنين المقبل.

ولا يلزم القانون الإسرائيلي نتنياهو بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر شهورا طويلة.

المصدر : وكالة الأناضول

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