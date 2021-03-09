البث الحي
أخبار

هيل: الهجوم على منشأة نفط سعودية يعني صداعا جديدا لبايدن

آثار هجوم الأحد في المنطقة الشرقية بالسعودية (الجزيرة)
آثار هجوم الأحد في المنطقة الشرقية بالسعودية (الجزيرة)
9/3/2021

استهلّ الباحث سايمون هندرسون مقالا بموقع "ذا هيل" (The Hill) الأميركي متسائلا: متى يكون الهجوم الفاشل على منشآت النفط السعودية بتحريض من إيران مشكلة؟

وأجاب "عندما تحاول إدارة جديدة في واشنطن الابتعاد عن الشرق الأوسط وتقليل الاعتماد على النفط. وبإيجاز أكبر، لكن بالمصطلح الفني؛ عندما تكون السوق ضيقة (حين تكون الإمدادات محدودة)".

وأشار هندرسون، وهو مدير برنامج برنشتاين بشأن الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إلى هجوم 2019 عندما ضربت صواريخ وطائرات مسيّرة منشأة نفط سعودية في مدينة أبقيق وكيف أن دقة الهجوم عطلت نصف صادرات النفط السعودية وقتئذ.

ويوم الأحد الماضي وقع هجوم آخر على البنية التحتية للنفط قرب مدينة الدمام الساحلية لم يصب إلا خزانا نفطيا واحدا فقط، ولم يتأثر مرفأ تصدير النفط القريب الذي يتعامل مع 15% من الإمدادات العالمية.

وألمح الكاتب إلى أن بصمات مسؤولية إيران، كما في المرة السابقة، غير واضحة بعض الشيء إذ زعمت جماعة الحوثي اليمنية أنها من نفّذ الهجوم، وقال إن الأمر ينبغي أن يتضح أكثر في غضون يوم أو يومين.

بقاء الشرق الأوسط مصدر للصداع لدى واشنطن، هذا أمر، أما حين يرتفع سعر البنزين في محطات الوقود فذاك أمر آخر.

ويرى الباحث أن هجوم أمس الأول من المرجح أن يكون بمنزلة ألم حقيقي بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. فقد وقع الهجوم الإيراني، حسب رأيه، في الوقت الذي كانت فيه قاذفتان إستراتيجيتان من طراز "بي-52" (B-52) تقومان برحلة ذهاب وعودة معلنة إلى الخليج، إذ من المفترض أن تردعا العدوان الإيراني حسب وصفه. وأضاف أن الرغبة في مواجهة إيران تقلصت بسبب تطلع الإدارة إلى الدخول في محادثات نووية.

لكنّ بقاء الشرق الأوسط مصدر للصداع لدى واشنطن هذا أمر، أما حين يرتفع سعر البنزين في محطات الوقود فذاك أمر آخر.

ويتساءل الباحث مرة أخرى: ما الذي ينبغي فعله؟ ويقول إن الإجابة واضحة وهي مطالبة السعوديين بإنهاء خفض إنتاج النفط، لكن "الشخص الذي يحتاج البيت الأبيض إلى التحدث معه بشأن ذلك هو الحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

ويضيف هندرسون "ويا للعجب، فهذا هو الشخص الذي لا يتعامل معه الرئيس بايدن بسبب مجموعة من القضايا بما في ذلك مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي. وهذا يعني مشكلة جديدة لبايدن".

المصدر : هيل

حول هذه القصة

أكدت أن بايدن يواصل سياسة ترامب.. طهران: سنتراجع عن خفض التزاماتنا إذا نفذ الجميع الاتفاق النووي

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن إيران ستتراجع عن خفض التزاماتها إذا نفذت جميع الأطراف تعهداتها في الاتفاق النووي، مؤكدا أن إدارة بايدن تواصل سياسة الضغط التي انتهجها ترامب.

المزيد من أخبار

الملف النووي.. واشنطن تؤكد عرض التفاوض وطهران تحذرها من تعقيد مسار الدبلوماسية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي (الفرنسية)

كورونا يشعل حرب لقاحات باردة.. واشنطن تتهم موسكو بالتضليل ومسؤولة أوروبية تنصح بعدم الترخيص للقاح روسي

نحو 23% من الأميركيين البالغين تلقوا جرعة لقاح واحدة على الأقل (الأوروبية)

بي-52 في سماء الخليج.. ما رسائل الولايات المتحدة للمنطقة ولإيران خاصة؟

شركة بوينغ لا تتوقف عن التطوير المستمر لأنظمة التسليح وشبكة الاتصالات للقاذفة العملاقة (رويترز)

أحمد زكي.. الشخصية الشعبية حينما تتفوق على اشتراطات النجومية

Egyptian actor Ahmad Zaki looks on at Cairo's Hilton Ramsis coffee shop 08 February 2002. Zaki is preparing to play the role of late singer Abdel Halim Hafez in a film written by Mahfouz Abdel Rahman. AFPPHOTO/MUSTAFA AMIN (Photo by MUSTAFA AMIN / AFP) (الفرنسية)
الأكثر قراءة

التزم الصمت حتى الآن.. زلزال في قصر باكنغهام بعد حديث ميغان عن العنصرية داخل الأسرة الملكية

الأميرة ميغان والأمير هاري أثناء حضورهما فعالية سابقة في لندن (رويترز)

ليس حوتا ولا قرشا.. مخلوق بحري ضخم رمته الأمواج على شواطئ إنجلترا

من الصعب للغاية معرفة هوية هذا المخلوق على وجه اليقين لأنه متحلل للغاية (مواقع التواصل)

270 فقيهة بمكة و54 شيخة للإمام ابن حجر تجادلن مع كبار العلماء وخطبن على المنابر.. المجد العلمي للمرأة بالحضارة الإسلامية

ألمح لحرب كادت تندلع قبل عام.. قائد القيادة الوسطى يؤكد تقديم دعم أميركي للسعودية في التصدي للهجمات الأخيرة

الجنرال ماكينزي (يمين) يطلع خلال زيارة سابقة للرياض على بقايا صواريخ وأسلحة استخدمت في مهاجمة المملكة (رويترز)