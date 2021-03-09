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تونس.. مصرع 39 مهاجرا أفريقيا قبالة سواحل صفاقس

سواحل صفاقس أصبحت نقطة انطلاق رئيسية باتجاه إيطاليا في قوارب مكتظة بمهاجرين هاربين من الصراع والفقر بأفريقيا والشرق الأوسط

البحرية التونسية تنقذ عددا من المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحل بنزرت (رويترز-أرشيف)
البحرية التونسية تنقذ عددا من المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحل بنزرت (رويترز-أرشيف)
9/3/2021

قالت وزارة الدفاع التونسية إن ما لا يقل عن 39 مهاجرا أفريقيا لقوا حتفهم اليوم عقب غرق مركبين قبالة سواحل مدينة صفاقس، عندما كانوا يحاولون الإبحار باتجاه سواحل إيطاليا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية الرائد محمد زكري إنه أمكن إنقاذ 165 آخرين، أغلبهم أفارقة، في حين تستمر عملية البحث، وتُواصل الوحدات البحرية وفرق الغوص عمليات البحث بالموقع قبالة سواحل صفاقس (270 كيلومترا جنوب العاصمة التونسية).

وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي أن المركبين غادرا الشاطئ الاثنين مساء أو في ساعة مبكرة اليوم، وكانا يحملان مهاجرين أغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وكانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بطريقة غير قانونية.

وأصبحت سواحل صفاقس نقطة انطلاق رئيسية باتجاه إيطاليا في قوارب مكتظة بمهاجرين هاربين من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط، سعيا وراء حياة أفضل في أوروبا.

مفوضية اللاجئين

وذكرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أنه بين الأول من يناير/كانون الثاني و21 فبراير/شباط الماضيين وصل 3800 مهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر، ومن بينهم ألف وصلوا عن طريق تونس، و2500 عن طريق ليبيا.

ووفق بيانات المفوضية، فإنه من بين الواصلين إلى إيطاليا خلال 2020 كان التونسيون الشريحة الأكبر، ووصل عددهم إلى 12 ألفا.

وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن عدد المهاجرين التونسيين الذي وصلوا للشواطئ الإيطالية في قوارب خلال 2020 زاد 5 مرات مقارنة بعام 2019، ليقارب العدد 13 ألفا، وهو أعلى عدد منذ 2011، وذلك نتيجة تزايد المصاعب الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

المصدر : وكالات

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