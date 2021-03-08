البث الحي
أخبار|قطر

نقلها وزير الخارجية السعودي في زيارة للدوحة.. أمير قطر يتلقى رسالة من الملك سلمان

الشيخ تميم (يمين) والملك سلمان (الجزيرة)
الشيخ تميم (يمين) والملك سلمان (الجزيرة)
8/3/2021-|آخر تحديث: 8/3/202104:09 PM (مكة المكرمة)

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة شفوية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، نقلها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، الذي يزور الدوحة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الرسالة ركزت على العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، فضلا عن أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وأفضت قمة مجلس التعاون الخليجي -التي عقدت في مدينة العلا السعودية مطلع العام الجاري- إلى الإعلان عن إنهاء الأزمة الخليجية التي استمرت أكثر من 3 سنوات.

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

إقليم تيغراي: قوات أمهرة طردت الآلاف من منطقة متنازع عليها

(الجزيرة)

إنترسبت: كيف فشل الجيش الأميركي في منع تفشي التطرف اليميني بين عناصره؟

عناصر من جماعة قومية بيضاء خلال أداء طقوس جماعية بإحدى المدن الأميركية. أبريل/نيسان 2018 (رويترز)

مقتل 8 أشخاص في حريق بمركز للمهاجرين باليمن

مهاجرون إثيوبيون عالقون في اليمن (رويترز)

الدول العربية الأكثر تضررا.. تسريبات تكشف عن تقليص بريطانيا مساعداتها الإنسانية بشكل غير مسبوق

جونسون برر تقليص المساعدات المقدمة لليمن بالخسائر التي تكبدها الاقتصاد البريطاني بسبب كورونا (الجزيرة)
الأكثر قراءة

ليس حوتا ولا قرشا.. مخلوق بحري ضخم رمته الأمواج على شواطئ إنجلترا

من الصعب للغاية معرفة هوية هذا المخلوق على وجه اليقين لأنه متحلل للغاية (مواقع التواصل)

ميغان ماركل تفتح النار على القصر: تعمدوا إسكاتي وقاطعونا ماليا واضطهدوا ابني بسبب لون بشرته

ميغان ماركل والأمير هاري في مقابلة تاريخية مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري (مواقع التواصل الاجتماعي)

تفكيك ونقل معدات عسكرية بحرا.. تحقيق الجزيرة: الإمارات تعيد نشر مركبات ومدافع من إريتريا إلى اليمن والحدود المصرية الليبية

الإمارات تعيد نشر منشآت ومركبات من قاعدتها العسكرية بإريتريا إلى اليمن وحدود مصر مع ليبيا (الجزيرة)

أخذت التطعيم ثم أصبت بفيروس كورونا.. ما الذي حدث؟