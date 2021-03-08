نقلها وزير الخارجية السعودي في زيارة للدوحة.. أمير قطر يتلقى رسالة من الملك سلمان

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة شفوية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، نقلها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، الذي يزور الدوحة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الرسالة ركزت على العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، فضلا عن أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وأفضت قمة مجلس التعاون الخليجي -التي عقدت في مدينة العلا السعودية مطلع العام الجاري- إلى الإعلان عن إنهاء الأزمة الخليجية التي استمرت أكثر من 3 سنوات.