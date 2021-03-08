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سائق وجندي عراقيان يذهلان فريقا تلفزيونيا يرافق البابا

الجندي العراقي الذي تحدث عنه الصحفي كولم فلين (مواقع التواصل)
الجندي العراقي الذي تحدث عنه الصحفي كولم فلين (مواقع التواصل)
8/3/2021-|آخر تحديث: 8/3/202107:12 PM (مكة المكرمة)

أذهل سائق حافلة وجندي عراقيان فريق عمل شبكة تلفزيونية أجنبية مرافق لبابا الفاتيكان فرانشيسكو خلال زيارته إلى العراق.

وعبر الصحفي الأيرلندي كولم فلين من شبكة التلفزيون الكاثوليكية العالمية "إي دبليو تي نيوز" (EWTNEWS) عن لطف العراقيين الكبير في التعامل، ونشر على حسابه في تويتر مقطع فيديو لمشهد حدث مع فريق عمل "بي بي سي" (BBC) البريطانية المكلف بتغطية زيارة البابا فرانشيسكو إلى العراق، وأحد سائقي الحافلات المكلفة بنقل الوفد.

وقال فلين إن خاتم السائق أعجب زميله المصور "أليكسي"، فما كان من السائق إلا أن قرر على وجه السرعة إهداء الخاتم إلى إليكسي.

وعلق الصحفي على ذلك بالقول "لطف ودفء الشعب العراقي، الذي قابلناه لم ينتهِ أبدا".

وفي موقف لافت آخر، قال فلين "تسللتُ خارج الكنيسة عندما كان البابا يتحدث؛ للقاء بعض السكان المحليين، وظننت أنني على وشك الوقوع في مشكلة عندما اقترب مني رجل من الجيش؛ لكنه قدم لي الشاي لا غير".

ووثق فلين لحظة صعوده إلى الطائرة المتجهة بالبابا فرانشيسكو إلى روما، وعلق قائلا "كانت شمس العراق مشرقة علينا بينما كنا نصعد على متن الرحلة البابوية المتجهة إلى روما. يا لها من روح جميلة رأيناها في الشعب العراقي وبلدهم، شكرا جزيلا لكم".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

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